NETTA OTKAZALA NASTUP NA ‘DORI’ RADI VIROZE: ‘Izvođači koji su bili u Italiji neće biti diskvalificirani’

Dora 2020. neće biti otkazana, a nije točna informacija da će natjecatelji koji su bili u Italiji biti diskvalificirani

Još su dva dana ostala do velike završnice Izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije Dora 2020. kada će se u izravnom HRT-ovu prijenosu iz Opatije doznati tko će u svibnju predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Rotterdamu.

U Opatiji su pripreme i probe izvođača na spektakularnoj pozornici u Sportskoj dvorani Marino Cvetković u punom jeku, javlja HRT.

Iako su se u nekim medijima pojavile spekulacije o mogućnostima otkazivanja “Glazbenih dana HRT-a 2020. – Opatija” i Dore 2020. zbog aktualne situacije s koronavirusom u Hrvatskoj, to nije točno.

Dora će se održati prema utvrđenom planu

Manifestacija će se održati prema prvotnom planu, odnosno počinje u petak 28. veljače u 20 sati koncertom Jazz orkestra HRT-a s gostima-pjevačima pod nazivom “Samo jednom se ljubi – sjećanje na Ivu Robića” u dvorani centra Gervais u Opatiji, te Dorom 2020, u subotu 29. veljače u 20 sati u sportskoj dvorani Marino Cvetković u Opatiji.

Također, nije točna ni informacija da će izvođači, ako su u prošlom tjednu boravili u Italiji biti diskvalificirani.

Međutim točna je informacija kako je gošća show programa iz Izraela Netta, eurovizijska pobjednica 2018. godine, zbog viroze otkazala svoj nastup. Umjesto nje će, uz našeg lanjskog pobjednika Dore i predstavnika na Eurosongu Roka Blaževića, nastupiti finalisti showa The Voice.

Redoslijed izvođenja pjesama na Dori 2020.:

1. Elis Lovrić – Jušto (E.Lovrić – E.Lovrić/M.Zec)

2. Bojan Jambrošić – Više od riječi (A.Šola – S.Gleđa/D.Žagmeštar)

3. Edi Abazi – Coming home (S.Sekulović Skansi)

4. Zdenka Kovačiček – Love, Love, Love (M.Mihaljević – B.Mihaljević/H.Grčević)

5. Alen Vitasović & Božidarka Matija Čerina – Da se ne zatare (R.Pilepić – D.Rapotec Ute)

6. Đana – One (R.Stipišić – L.Mrduljaš)

7. Aklea Neon – Zovi ju mama (D.Zovko/P.Kladarin – D.Zovko – D.Zovko/P.Kladarin)

8. Nikola Marjanović – Let’s forgive (A.Karas – J.Kaplowitz/R.Vnuk/D.Šomen/A.Caković/A.Karas)

9. Lorenzo feat Dino Purić & Reper iz sobe – Vrati se iz Irske (Lorenzo – Lorenzo/Reper iz sobe – Z.Dusper Dus)

10. Marin Jurić Čivro – Naivno (B. Kolarić/M.Kolarić/M. Matijević Sekul – M. Matijević Sekul)

11. Lorena Bućan – Drowning (I.Huljić – L.Škaro)

12. Indira – You Will Never Break My Heart (B.Mihaljević/A.Crotti/D.Medalie – I.Levak/D.Medalie – B.Mihaljević/A.Crotti)

13. Jure Brkljača – Hajde nazovi me (M.Rus – F.Boić)

14. Colonia – Zidina (B.Đurđević – V.Đurđević – B.Đurđević)

15. Mia Negovetić – When it Comes to You (A.Wrethov/L.Deb/D.Dendo/M.Negovetić)

16. Damir Kedžo – Divlji vjetre (A.Pecotić – B.Šalamon Shalla/M.Rodić)