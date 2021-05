NERED O DEVEDESETIMA I DANAŠNJOJ RAP SCENI: ‘Koliko energije daš, toliko ćeš i dobiti. Možeš prodavati priču, ali na kraju ćeš ostati klošarčina’

Nered za Net.hr o devedesetima, rapu i ulozi oca

Reper Marko Lasić Nered poznat je publici još od devedesetih godina. Ističe kako mu je u to vrijeme bilo bitno iskomunicirati kako svi imamo jednaku priliku, bez obzira iz kojeg si kvarta, društvene klase. Koliko sebe i energije daš u to, toliko ćeš na kraju dobiti

“Kad pričamo o devedesetima, zvuči tako staro, ali u mojoj glavi je to kao da je bilo jučer. Razlike su velike zbog digitalizacije koja je sad prisutna. Mi smo generacija koja je još zvala na telefon, nije bilo interneta, nije bilo mobitela. Vrtjeli su se CD-i, puštale su se kazete. Najjači frajer u kvartu je bio onaj koji je imao walkman. To su bitne razlike, ostalo je više-manje sve isto. Nije se dogodila nikakva bitna revolucija, osim aktualne situacije koja je, i što se glazbe tiče. Mi smo bili poslijeratna generacija koja je stvarala hip-hop u Hrvatskoj, a poslije i cijeloj regiji. Bilo je zabavno. Bilo je puno dobrih partija, druženja, ljubavi, dobrih rima, zabavnih albuma, tvrdih albuma, mudrih albuma. Bilo je super.”

NET.HR: Zašto je bilo dobro biti reper u devedesetima? Kako je to izgledalo?

NERED: Uvijek je bilo dobro biti glazbenik ili netko tko može pokrenuti društvo na bilo koji način. U toj dobi kad smo bili klinci od 18, 19, 20 godina, čim si toliko društveno aktivan i poznat, uz to ide sve što je tebi tada najbitnije – a to su cure, izlasci, zabava. Na krilima zabave i te dobre energije mi smo ostvarili sve svoje dječačke snove koje smo imali tada i danas smo ljudi kakvi jesmo. To je bilo dobro, najbolje. Pretpostavljam da je danas ovim klincima od 20 godina najbitnije da budu aktualni, da rade nešto kreativno i samim time da budu uspješni u tome što rade.

NET.HR: Što vas je navodilo na teme o kojima ste repali tada?

NERED: Ako pričam za sebe i Stoleta, to su bili albumi i ploče koji su bili jako direktni, koji su imali poruku u smislu, koliko god smo mi bili aktivni, kakvi smo mangupi bili ili što smo radili, uvijek ti je tu negdje nekakav stup koji te vodio da ispravno razmišljaš i djeluješ. U to vrijeme nam se to činilo dosta bitno iskomunicirati, bez obzira iz kojeg si kvarta, društvene klase – svi imamo jednaku priliku, koliko sebe i energije daš u to, toliko ćeš na kraju dobiti. Ako radiš nešto što je loše za tebe osobno ili za druge, radiš sebi na štetu.

Tu priču ćeš moći prodavati deset godina, nakon čega će generacije odrasti, otići gore, a ti ćeš ostati klošarčina. Tako da, kad smo stvarali te ploče gledali smo svijet i situaciju koja se događa u gradu, sve ono što je nas kao klince inspiriralo i to smo prepričavali u našim pjesmama koje smo lijepili na albume. Pričali smo najviše o kvartu, o gradu, o općenitoj situaciji, to smo radili na jedan jako direktan i izravan način.

NET.HR: Što mislite o današnjoj rap sceni?

NERED: Današnju rap scenu obožavam. Došli su nove generacije. Uživam u svakoj sekundi njihove ludosti jer me to vraća unazad, u naše vrijeme kad smo bili u poziciji da se zabavljamo bez obveza, što danas nije baš toliko moguće. Scena je bogata. Kompletna digitalizacija omogućila je da se sadržaj brže dijeli, brže se mijenjaju stvari. Puno brže u trenutku kad imaš hit singl može eksplodirati. To svjedočimo brojnim viewovima – po deset milijuna pogleda na nekog aktualnog izvođača bez obzira o kome se radi i o kojem žanru glazbe je riječ. Imamo super scenu koja je startala, od trap scene, od rap scene, underground scene, house dj-a, mladih producenata.

Što se tiče sadržaja, mislim da smo tu jako dobri, ali što se tiče distribucije sadržaja (osim digitalnog), mislim da je tu cijeli sustav malo zakazao. Da povučem paralelu, kad smo bili klinci, imali smo Hit Depo, Pravo vrijeme, imao si tisuću i jednu priliku svoj rad staviti na mapu i povezati ga s klubovima, društvima. Puno smo više pažnje dobili u javnosti nego što oni dobivaju danas. Danas je brdo sadržaja na digitalu, ali teško da se posloži u nešto, u neki mainstream da bi to rezultiralo još povećanim brojem gaža, od te supkulture da nastane prava kultura i da dečki mogu sa svojim nastupima i pločama odrađivati svoju karijeru kako bi oni sami htjeli.

NET.HR: Što mislite o današnjim youtuberima koji repaju, jesu li oni i reperi?

NERED: Glazba je umjetnost. Kad god bi me netko pokušao staviti u neke ladice, lijepiti etikete, kreativno mi to nije dobro. Glazbu ako radiš, trebao bi uživati u njoj – eksperimentirati, miješati soundove, igrati se, slijediti ono što stvarno jesi. Čim ja nekog stavim u kategoriju, u ladice, etiketirao sam ga i to nije ravnopravno u komunikaciji. Zašto youtuber ne bi mogao napraviti dobru hip-hop stvar? Bitno je ono što stoji iza tog rada i na koji način je album prihvaćen.

Vojko V ima hit album, napravio je čitavu paletu hit singlova, on je etablirani izvođač kao takav. Jedino je to važno. Radi li on hip-hop ili je nekakav crossover, nije uopće važno. Bitno mi je da taj rad koji je odrađen od početka do kraja ima smisla i da razvaljuje. Kad izađeš van, da čuješ da ljude vrte tu stvar u svojim automobilima ili da je ta pjesma obilježila određeni vremenski interval u tvojem životu.

NET.HR: Što mislite o korištenju autotunea u pjesmama?

NERED: Tko voli, nek izvoli. Netko ga koristi, netko ne. Nekad te super zafura, nekad ako ga pretjerano koristiš nije dobro. Zavisi kakva je emocija pjesme, negdje paše, negdje ne. Kako izvođač voli, neka tako radi. Ima stvar s autotuneom koji svi obožavaju i bez obzira će bounceati na to, a postoje stvari koje su totalno fulane, koje hoće biti kopija nečeg što bi trebalo biti autotune pa totalno loše prođe.

NET.HR: Koje kvalitete mora imati dobar reper?

NERED: Mora znati što želi reći i imati jasnu poruku. Mora znati što hoće sa svojom glazbom napraviti. Ako ne znaš ovako što bi drugom čovjeku rekao ili o čemu razmišljaš, ili što radiš, onda bolje se nemoj uopće baviti rapom. Ovako sam sebi ne znaš prepričati što jesi i što radiš, kamoli da izbaciš 15, 20 pjesama, singlova s kojima bi ti trebao nešto promijeniti ili ukazati na nešto ili biti hit. Klinci moraju biti u glavi svoji, kreativni, baratati nekim osnovama, kad to poslože sigurno mogu izaći dobri albumi.

NET.HR: U kakvim ste odnosima sa Stokom?

NERED: Stole je brat. Kreativac. Završava novu ploču i trebamo uskoro ići u studio da završimo zajedničku stvar za njegov album. Radimo, kad se ne vidimo, čujemo se.

NET.HR: Suprug ste i otac troje djece. Koliko vas je očinska figura promijenila kao osobu?

NERED: Svatko tko je tata zna što znači biti tata, drugo je kad živiš za sebe. Drugo je zezanje, drugo je kad imaš odgovornost. Tko god kaže da ga očinstvo ne promijeni, laže. Puno više odgovornosti i obveza, ali slatkih. Kad imaš troje djece koja su zdrava, uživaju u svakom danu, odmah je i tebi srce na mjestu i znaš da radiš nešto dobro.

NET.HR: Slušaju li oni vaše pjesme?

NERED: Klinci obožavaju navijačke pjesme, znaju svaku. Na svim tim europskim i svjetskim prvenstvima, kad god imamo na Trgu ili negdje nastup, oni su u prvim redovima. Na bini pjevaju od početka do kraja nastupa i zbilja uživaju u tome. Što su stariji, tko zna kakvi će tu ukusi biti, stilovi što se njih tiče. Cure plešu, obožavaju glazbu. Oblače se, šminkaju. Mali voli glazbu, ali na igricama. Češće je na YouTubeu nego ja. Mali je više sportski tip, cure uživaju u plesu. Tko zna hoće li se baviti glazbom u budućnosti.