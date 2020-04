NEOČEKIVANI ZAOKRET: Gordana i Dejan naglo zahladili odnos, a Lidija se nakon žestokih svađa vraća Alenu

Lidija i Alen su već danima razdvojeni, a ona je sada odlučila popustiti i vratiti se u zajednički stan

Poslije prvog razgovora s ekspertima, parovi showa „Brak na prvu“ nastavljaju svoj zajednički život, a sasvim je izgledno da je većina parova promijenila ploču.Tako se u odnosu Gordane i Dejana, koji su imali bajkovit početak, javilo zahladnjenje, i to s njezine strane! Naime, Gordana nalazi sve više grešaka Dejanu, što je dovelo do toga da više ne želi s njim razmjenjivati nježnosti. S druge strane, čini se da Dejan nije svjestan problema. Nikolina i Adam su isto odlučili dati šansu svom braku, a Valentina i Marinko, koji su njegovali prijateljski odnos, došli su do faze da misle kako se među njima može razviti nešto više.

Najdinamičnije je kod Lidije i Alena koji su već danima razdvojeni. Ipak, Lidija se odlučila vratiti u zajednički stan kako bi izgladila odnos. Kako će to ići doznajte večeras u 21 sat na RTL-u!