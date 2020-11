‘NEMAM STRAH OD ODLASKA, VEĆ OD STRAŠNOG ODLASKA’: Evo kako je Mustafa Nadarević provodio svoje posljednje dane

Nakon operacije srca 2013. godine prestao je pušiti. Tu i tamo znao je povući dim električne cigarete. O umirovljenju ni u osmom desetljeću nije razmišljao

Glumac Mustafa Nadarević umro je danas u 77. godini nakon duge borbe s teškom bolešću, a njegovi prijatelji ispričali su kako se borio s karcinomom pluća. Naime, Mustafa je u siječnju ove godine javno obznanio svoju dijagnozu. Jedno je vrijeme boravio u bolnici, a onda je oporavak nastavio u svom domu.

“Mustafa je bolje. Dobio je nekoliko kilograma. Ali nigdje iz kuće ne izlazi, čuva se zbog korone”, rekao je nedavno za Dnevni avaz bliski prijatelj preminuloga glumca.

“Kada sam shvatio da je to dio života, da je bolest dio života, onda sam je prihvatio. Kada nešto prihvatiš s ljubavlju, onda se može pobijediti zloćudna bolest”, izjavio je glumac optimistično početkom godine za Media servis.

Tom je prilikom svim dugogodišnjim pušačima poručio da nipošto ne izbjegavaju odlaske na medicinske preglede.

“Mogu im poručiti da ne budu primitivni kao ja, da se ne plaše doktora. Meni je doktor još kao malom djetetu bio ‘jao’, od zubara nadalje, sve je bilo strašno. Dobro je da se ide na vrijeme na preglede, jer onda je izlječivost vrlo blizu”, kazao je tada Nadarević.

Nikad se nije bojao smrti

Nakon operacije srca 2013. godine prestao je pušiti. Tu i tamo znao je povući dim električne cigarete. O umirovljenju ni u osmom desetljeću nije razmišljao. Tvrdio je da glumac može igrati svoje najbolje uloge do samoga kraja života ako racionalno raspoređuje energiju.

“Ne razmišljam o tome da prestanem glumiti jer vjerujem u sudbinu. Bojim se samo da ne ostanem zbog bolesti nekomu na teretu i brizi. Imam strah od toga. Smrt mi nije toliko strana, strašna i nepojmljiva, koliko bojazan da sam nekomu opterećenje. Nemam strah od ‘odlaska’. Imam strah od ‘strašnog odlaska’. Život može potrajati još jako dugo. Može i kratko. Zato treba uživati u svakome trenutku i iskoristiti ga”, govorio je svojedobno Nadarević.

“Bolest me nije obeshrabrila jer što god mi radili na ovom svijetu, ići ćemo točno do one točke koja nam je tamo gore zapisana. Veliki napredak medicine je vidljiv i potpuno je glupo da danas netko umre od srčanih tegoba ako one nisu toliko ozbiljne da pomoći više nema”, izjavio je glumac 2016. godine u intervjuu za 24 sata.

“Sve je stvar godina, životnoga stresa, premora. Uzimajući u obzir i moje godine, došlo je vrijeme da i mom organizmu nešto zasmeta”, rekao je tada. Usprkos velikoj slavi koju je uživao kod publike, Mustafa je bio, prije svega, čovjek posvećen obitelji.

“U životu me ponajviše hrani moje najveće bogatstvo – moja djeca. Nadija, najstarija moja kći, prije dvije godine rodila mi je unučicu Asmay, koja me potiče da joj pružim ulogu djeda. Onog djeda koji se s njom može igrati, koji može skočiti na pod i valjati se s njom. Mali je vražićak i uživam u svakom trenutku koji provodimo skupa. Svojoj mlađoj djeci, kćeri Nani i sinu Aši, želim pružiti oca u dobroj kondiciji – želim im biti prijatelj, čovjek koji je tu za njih, na kojega se mogu osloniti. Oni su moja snaga i daju mi volju da idem naprijed”, pričao je Nadarević.

Supruga mu je umrla 2012.

Nikada nije ljetovao niti se odmarao. Godinama je bio na Dubrovačkim ljetnim igrama ili Splitskom ljetu. Kad je osjetio golemi premor, počeo je s pokojnom suprugom Slavicom odlaziti na odmor na Hvar, u jednu uvalu Mudri dolac. Ondje su pronalazili mir i spokoj.

“Više nemam snage biti na ljetovanju i buditi se nekoliko puta noću od vrućine dok me komarci izjedaju. Postao sam možda malo komotan, no mojim godinama više odgovara planina nego li obala”, otkrio je glumac svojedobno.

Kada je bio najposvećeniji poslu, upoznao je scenografkinju i kostimografkinju Slavicu Radović. Živjeli su na relaciji Zagreb – Ljubljana, jer je Slavica bila rodom iz Slovenije. Iako je bila mlađa od njega 20 godina, njihov brak je opstao više od 15 godina.

Idilu je prekinula Slavičina bolest, a onda i smrt. Više od deset godina borila se s rakom dojke. Bolest se nakon terapija ponovno vraćala, da bi 2012. metastazirala na jetru. Iste godine Slavica je umrla.

“S gubicima se lakše nosiš u mladosti. Tad je još širok put pred tobom. Kad si stariji i umorniji, teško i nikako ćeš pronaći zamjenu za tu osobu koja te ispunjavala. Teško je popuniti praznine poslije ljudi koje obilježe tvoj život. Ili ako si jako star i senilan, onda ti je svejedno”, kazao je Nadarević nakon smrti supruge.

Osvojio je sve moguće nagrade

Volio je igrati golf. Navukao se na taj sport i isticao da je igrao u najljepšem klubu u Zaprešiću, koji nije nimalo šminkerski. Sviđala mu se ugodna i opuštena atmosfera. To je sport, govorio je, koji odgovara njegovim godinama, a opet mu je cijelo tijelo u pokretu, kako su mu liječnici i preporučili. Dok je boravio u Zagrebu, dosta vremena provodio je u druženju s prijateljima.

“Iako ih nemam previše, prijatelji su mi važni. Neki su otišli i puno mi je siromašnije živjeti bez njih. Rado se sjetim upravo Šove, koji nije bio samo moj kolega i prijatelj, on je bio prijatelj svih nas. On je volio teatar, mlade ljude, pomagao je svima. Uvijek su ga ljudi u kavanama zvali za svoj stol jer je bio omiljen u svakom društvu. Bio je u pravom smislu riječi velik čovjek. Nije mislio da na njemu ostaje svijet i u tome je pogledu bio skroman”, govorio je pokojni glumac.

U svojoj dugoj i plodonosnoj karijeri, Mustafa je osvojio sve nagrade koje se mogu osvojiti, a o njima je rekao da tijekom života glumca zadovoljavaju taštinu ili stimulans za budući rad.

“Meni su upravo to predstavljale – motivaciju za dalje. Volio bih dobiti puno tih nagrada za životno djelo jer to bi značilo da ću živjeti dugo”, izjavio je veliki Mustafa.