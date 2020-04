NEMA KRAJA LJUBAVNIM PERIPETIJAMA: Alen priznao da bi Lidiju mijenjao za Valentinu, a Luka i Nadia se žestoko zakačili

Odnos između Nadije i Luke zahladio je i već dvije večeri spavaju odvojeno

Jutro kod Gordane i Milana počinje tako što ga ona budi, a on želi pusu za dobro jutro, no plan mu nije uspio. Nakon dogovora oko popisa namirnica koje trebaju kupiti, odlaze u šetnju, a Milan je iznenadio Gordanu buketom cvijeća, što je u njezinim očima bio veliki plus.

Marinka Valentina podsjeća na bivšu ženu

Kod Valentine i Marinka jutro počinje razgovorom o večeri prije, kada je on komentirao kako ga ona privlači, ali ona je sve svela na prijateljsku razinu. Valentina ga je namolila i da odu u šoping kako bi mu obnovila garderobu jer joj se ne sviđa njegov stil. No nije išlo bez problema jer se stvari koje je Valentina željela vidjeti na Marinku, njemu nisu nimalo sviđale.

Nije bio sretan ni s odabirom boja, kao ni odabranim cipelama pa je Valentina u nekom trenutku shvatila da je bolje odustati. „Mislim da me oblači po svome, ali zanima me tko će to peglati, prati… Ona je rekla da ona to neće raditi“, komentirao je Marinko kojeg nije veselilo ni njezino sljedeće iznenađenje, a to je bilo da ga odvede frizeru i skrati kosu. „Ne znam zašto mu je ta frizura toliko bitna, znam da je rekao kako je ne bi nikad mijenjao jer je nosi već 20 godina“, komentirala je Valentina dok je Marinko kategorički odbijao ikakvo šišanje. „Podsjeća me na bivšu ženu, njoj je isto smetala moja frizura“, komentirao je Marinko, ali je na kraju ipak popustio pa je skratio dio kose i obojio jedan pramen.

Adam nakon čišćenja ispekao i palačinke

Nikolina je kod kuće sama i ne zna gdje je Adam, koji je počeo satima izbivati iz kuće. „Kod nas je sad puno opuštenija atmosfera. Kad se sjetim početka… Do mene je, priznajem. Odlučila sam se potruditi, vidjeti kakva sam na tom testu“, komentirala je Nikolina svoju promjenu ponašanja. Nakon što se vratio u stan Nikolina ga je pitala gdje je bio toliko dugo, na što joj je on rekao da je pio kavu. Poslije toga komentiraju Nikolinino jučerašnje pripremanje ručka, a ona je poželjela da on nju iznenadi generalnim čišćenjem stana. „Volim kad muškarci drže do sebe, ali i do stana, kad se brinu o čistoći“, komentirala je Nikolina, koja je nakon Adamova čišćenja još poželjela i palačinke pa je dobila i to.

Alen priznao da privlači druga

Lidija i Alen otišli su u dječju igraonicu, gdje provode vrijeme kako bi se što bolje upoznali i primijenili neke od Borisovih savjeta, no čini se da Alen puno toga nije shvatio pa mu je ustrajna Lidija rekla kako će mu pomoći objasniti sve što ne razumije. Odlučili su odigrati i kviz da vide koliko su se dobro upoznali. Tako je Adam priznao kako mu je još netko od kandidatkinja napet dok je Lidija rekla da joj se nitko od kandidata ne sviđa. „Kad bi mogao izabrati neku drugu ženu, koju bi izabrao?“ pitala je Lidija Alena. „Kod Valentine su mi se svidjele oči, ali nisam došao birati drugu ženu, nego biti s tobom“, rekao je Alen Lidiji, a kasnije pojasnio: „Te oči obaraju s nogu, žena je izuzetno zgodna!“

Gordana i Dejan odlučili se na skok padobranom

Poslije dana provedenog zajedno pred Alenom i Lidijom je i sat učenja, odnosno, Lidija pokušava objasniti Alenu što točno znače Borisove upute, ali on i dalje nije previše shvatio. Ipak, dan je prošao tako da se nisu posvađali, što je Alenu bilo jako drago. Gordana i Dejan odlučili su isprobati skok padobranom, a vjeruju da bi im ta avantura mogla pomoći u ponovnom zbližavanju.

„Nisam očekivao da će biti tako opušteno, puno smo opušteniji nego jučer“, komentirao je Dejan malu naznaku pomirenja kod njih. Tik pred skok, Dejan je pitao Gordanu hoće li navečer ići na piće, što je nju naživciralo, no to nije poljuljalo doživljaj uzbuđenja oko skoka padobranom. „Meni je ovo najbolji osjećaj ikad“, komentirala je Gordana te dodala da je sretna što je išla s Dejanom jer vjeruje kako će im to pomoći da se malo opuste i maknu do zamornih razgovora.

Nadia i Luka se udaljili

Nadia i Luka odlaze u šetnju, no njihov je odnos dosta zahladio, što dokazuje i činjenica da Nadia već dvije večeri spava na kauču. No na pitanje što joj je, Nadia tvrdi kako joj nije ništa, a ni Luka ne zna što joj je. „U više sam je navrata u ova dva dana pitao što joj je i jesam li nešto napravio kako to više ne bih ponavljao, ali ona kaže da nisam ništa“, komentirao je Luka koji je podosta bezizražajno promatrao Nadijino učenje plesa na svili, iako je komentirao da mu se sviđa.

Poslije toga pokušali su razgovarati, ali Nadia je uporno odbijala priznati što se događa dok je Luka govorio da očito ima problema ako već dvije noći spava na kauču. „Mislim da je problem što se Luka zaljubio, a ja sam prejaka žena i u nekim ga stvarima ne doživljavam i on se s time ne može nositi. Ja sam završila!“ kazala je Nadia i krenula skidati mikrofon. Ipak, nastavili su raspravljati što je vodilo samo još većim trzavicama i grubim riječima.

Nadia je komentirala da se neće seksati s Lukom, a on je pred kamerama rekao kako ona nije njegov tip žene jer ne voli kad žene imaju šarenu kosu, aludirajući na to da je Nadia obojila kosu u roza nijanse. „Malo je prestara za takve frizure, ali sto ljudi, sto ćudi“, komentirao je Luka. Hoće li parovima pomoći još jedna zajednička večera, gledatelji će doznati u četvrtak u 21 sat na RTL-u!