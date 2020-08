NEMA APSOLUTNO NIKAKVE ŠANSE DA SKUŽITE KOJI JE OVO GLUMAC: Poznati ljepotan uopće ne liči na sebe u novom filmu

Cijeli svijet bruji o traileru za jedan od najiščekivanijih filmova, novom Batmanu, u kojem će glavnu ulogu igrati Robert Pattinson.

Uz zvijezdu ‘Sumraka’, u filmu ćemo gledati Zoe Kravitz kao Catwoman, a najviše pozornosti u traileru ukrao je Colin Farrell koji će utjeloviti Oswalda Cobblepota, odnosno zlikovca Pingvina.

Naime, holivudski ljepotan zbog šminke je potpuno neprepoznatljiv, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Wait is Twitter messing with me or is this really Colin Farrell as Penguin in the Batman trailer? If so this is one of the best transformation makeups I've ever seen? pic.twitter.com/egV9AMgosy

— John Squires (@FreddyInSpace) August 23, 2020