NEKIMA JE JAKO TEŠKO PAO PORAZ NA DORI: Dok su drugi čestitali, Nižetićev tim psovao i galamio

Luki Nižetiću je ovo bio četvrti nastup na “Dori” i čvrsto je vjerovao da će baš on pobijediti

Prije nego što je počelo glasovanje nakon svih nastupa ovogodišnje Dore, Roko Blažević otišao je do Lorene Bućan i poželio joj sreću, no nisu svi kandidati bili tako prijateljski nastrojeni. Naime, nakon što su objavljeni rezultati, Luka Nižetić i njegov tim galamili su i psovali, piše 24 sata. S obzirom na to da je i prije samouvjereno najavaljivao kako očekuje pobjedu, Nižetiću je poraz, izgleda, jako teško pao.

Bio mu je to četvrti put da nastupa na “Dori” i vjerovao je da će ove godine odnijeti pobjedu, no njegova pjesma “Brutalero” nije pokupila previše simpatija publike pa ćemo tako na Euroviziji u svibnju gledati Roka Blaževića.

Drugo mjesto na “Dori” osvojila je Lorena Bućan, dok je Lidija Bačić osvojila samo jedan bod od publike i našla se na 11. mjestu. No, to je nije nimalo obeshrabrilo. “Po prvih nekoliko mjesta očito je da naša publika želi predstavnika na engleskom, ali ja ću i dalje pjevati na hrvatskom”, rekla je.