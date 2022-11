DRASTIČNA PROMJENA / Nekad svoje zanosne obline nije mogla ugurati u minjake, a sad je toliko izgubila na težini da joj je i koža izgubila čvrstoću

Katie Price povećala je svoje grudi više od 13 puta do sada. To je nešto što do sada i vrapci na grani znaju. Ipak, nagla promjena težine dovela je do toga da se starleti "objesila" koža na bedrima, trbuhu i podlakticama. Podsjetimo, Katie je već nekoliko puta dobila liječničko upozorenje da prestane s tolikim operacijama, no čini se kako ona to baš i nije poslušala.