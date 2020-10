‘Nemam mobitel. Imam hranu i mjesto za spavanje. Nabavim novac tu i tamo i ima hrane u kontejnerima i blizu dućana. Puno je toga ovdje i sve što mi treba imam. Ne želim nikoga čuti niti vidjeti, jer nitko niti ne mari za mene’, poručila je Loni

Bivšu manekenku Loni Willison, poznatiju kao suprugu zvijezde “Baywatcha” Jeremyja Jacksona, fotografi su snimili kako luta ulicama Los Angelesa s cigaretom u ruci i kolicima s robom. Loni se vidljivo postarala, jede iz kontejnera, a priznala je i da nastoji biti što prljavija kako bi izbjegla napade.

S Jeremyjem je bila u braku od 2012. do 2014. godine. Razveli su se zbog njezinih problema s ovisnošću o alkoholu i drogama te burnih svađa. Loni je zatim nestala do 2018., no dvije godine prije doživjela je živčani slom te dobila otkaz u centru za plastične operacije u Los Angelesu gdje je radila kao asistentica.

Ranije je za medije izjavila da je sretna i da joj ništa ne nedostaje. “Nemam mobitel. Imam hranu i mjesto za spavanje. Nabavim novac tu i tamo i ima hrane u kontejnerima i blizu dućana. Puno je toga ovdje i sve što mi treba imam. Ne želim nikoga čuti niti vidjeti, jer nitko niti ne mari za mene”, poručila je.