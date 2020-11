NEISPRIČANE ANEGDOTE O NADAREVIĆU: ‘Šokirala sam se kad mi je prvi put došao u kuću. Pomislila sam: Što mu se to dogodilo?’

Diana Dvornik ispričala je dosad nepoznate detalje o glumcu, koji je jučer izgubio dugu i tešku bitku s karcinomom pluća

Jučer je cijelu regiju potresla vijest o smrti legendarnoga Mustafe Nadarevića, glumačkoga velikana koji je iza sebe ostavio neka od najvećih glumačkih ostvarenja u kultnim kazališnim predstavama, filmovima i televizijskim serijama.

Mujica, kako su ga odmilja zvali kolege i prijatelji, slažu se svi, bio je talent kakav se rijetko viđa. Tijekom svoje plodonosne karijere, surađivao je s velikim brojem glumaca, koji o njemu pričaju samo u superlativima.

Sada se velikoga Mustafe Nadarevića prisjetila i udovica još jedne glumačke veličine Borisa Dvornika. Diana Dvornik ispričala je dosad nepoznate detalje o glumcu, koji je jučer izgubio dugu i tešku bitku s karcinomom pluća.

Smiješna anegdota o frizuri

“Da je moj Boris živ, što bi vam sve on sada ispričao o Mustafi Nadareviću, o Muji, kako ga je on odmilja zvao. Upoznala sam ga, bio je Borisov prijatelj, naš prijatelj, tako dobar i pristojan čovjek. Znao je doći kod nas u goste, a najčešće bi samo popio kavu. Dolazio je dok se snimalo ‘Velo misto’, ali je znao navratiti i kasnije kada bi bio u Splitu”, započela je Diana Dvornik za 24 sata.

Mustafa je u seriji, koju je spomenula gospođa Dvornik, utjelovio inženjera Duju, jednoga od osnivača Hajduka, čovjeka koji je u Split donio prvi prаvi “bаlun” i postao prvi trener. Diana se prisjetila dana kada je upoznala Nadarevića.

“Bila sam iznenađena jer nisam znala da je on bio zapravo proćelav i tada, u mladosti. Nije imao puno više kose nego pod stare dane. Svratio je do nas, a kad je otišao, sjećam se da sam šokirano pitala Borisa: ‘Pa di mu je kosa, pa što mu se dogodilo?’. A moj Boris se uhvatio smijati. Rekao mi je: ‘Oli ne znaš da mu je to perika u seriji?’. Ma bilo mi je to smišno, jer sam ja stalno mislila kako Mustafa ima lipu gustu kosu kao na snimanju ‘Velog mista’, a činila ga je zgodnim, ma divota je bio”, prepričala je Diana Dvornik.

Naučio splitski za mjesec dana

Njezin suprug Boris bio je ponosan na Nadarevića jer je uspio odlično savladati splitski govor.

“Nije lako savladati splitski govor, a on je to naučio u mjesec dana. Naprosto je imao sluha, bio je beskrajno talentiran. Sjećam se kako je Boris govorio da Mujo govori po splitski bolje od njega, i on je bio iznenađen. Kao da se rodio u Splitu, tako dobro je govorio”, otkrila je Diana, dodajući kako je Mustafa bio jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima.

“Tako me potreslo kad sam čula da je i on otišao. Znala sam da je bolestan. Žao mi je, baš mi je žao. Istina da ga je Boris bolje poznavao, često su radili zajedno, ali ovo malo što sam ga znala, mogu reći sve najbolje, zaista sve najbolje. Bio je prekrasan čovjek”, zaključila je za 24 sata Diana Dvornik.