NEDAVNO MU UMRLA MAJKA, SAD JE OSTAO I BEZ OCA: Nenad Hervatin oprostio se dirljivom objavom; ‘Zbogom, sunce moje…’

Bivši voditelj Nove TV Nenad Hervatin u manje od godine dana izgubio je oba roditelja. Nakon što mu je u veljači prošle godine umrla majka, sada je putem društvenih mreža javnost obavijestio da mu je preminuo i teško bolesni otac, o kojemu se dugo brinuo.

“Zbogom, sunce moje. Voli te tvoj mali pauk. Pobijedili smo”, napisao je Nenad uz posljednje fotografije s ocem snimljene u pulskoj bolnici. U kolovozu prošle godine Hervatin je otkrio da mu otac teško boluje i da mu je potrebna stalna njega te je sve dobre ljude zamolio za financijsku pomoć.

Bio je uz oca do kraja

“Najviše od svega na svijetu za ovaj rođendan želim da, nakon majčine smrti u veljači, tata i ja još malo budemo zajedno. Do sad sam mogao raditi noćne smjene kako bismo izgurali, no od posljednje hospitalizacije njemu je potrebna 24-satna njega i nepokretan je (pelene)”, napisao je tada bivši TV voditelj.

“Nije me sram ovo pisati, jer to je život i svakome se to može dogoditi. Nije me sram što sam ostavio klijente i svaka dva sata mijenjao mami pelene do smrti, nije me sram što ga neću staviti u dom, jer kad je mene trebalo spašavati, ja nisam završio u DOMU ZA NEZBRINUTU DJECU nego u njegovom domu”, zaključio je svoj tadašnji apel.

Spasio ga od roditelja zlostavljača

Na Hervatinovu dirljivu objavu reagirali su mnogi te je ubrzo zatim svima zahvalio i poručio da daljnje uplate nisu potrebne. Pokojni Josip, inače, nije Nenadov biološki otac, već ga je usvojio i odgojio ga kao svoje vlastito dijete. Koliko je ocu zahvalan za sve, Hervatin je također otkrio u jednoj od prošlih objava.

“Imao sam sreću odrasti u normalnoj obitelji i nemam trauma. Djetinjstvo kakvo sam imao prije dodjele skrbništva, s biološkim roditeljima zlostavljačima, ne bih poželio niti jednom djetetu. Moj otac Joža je bio strog i pravedan, no jako brižan i pun ljubavi i dobrote, i tako me odgojio. To želim svakom djetetu”, napisao je bivši voditelj.