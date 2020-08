NEDA UKRADEN OTVORILA DUŠU: ‘Plaćala sam telefonske račune 400 dolara. Znala sam užasno patiti, imala sam osjećaj krivnje’

Neda iz svoje bogate karijere ima pregršt lijepih uspomena, a najteže joj je bilo spojiti svoj posao s majčinstvom

Neda Ukraden (69) za IN magazin ispričala je kako je najljepše uspomene iz djetinjstva vežu za njezinu baku Anđu i Imotsku krajinu te je otkrila koji su joj bili najteži trenuci u glazbenoj karijeri.

“Prve slike djetinjstva, prve uspomene, prve boje, prva sjećanja, prvi mirisi zaista su vezani za tu našu kuću u Glavini Donjoj kod Imotskog, za moju baku i to su čini se najljepše uspomene koje ja nosim”, kazala je.

Nakon selidbe u Bosnu i Hercegovinu, Neda je praznike provodila kod svoje bake, a najteže su joj padali rastanci od nje.

“Počinje škola, ja odlazim i čovjek koji vozi autobus, taj vozač on ne može krenuti od nas dvije, baba koja stoji tu ispred tih vrata koja treba da se zatvore i ja koja sam unutra koja plačem, đaba što su tu moja mama i tata tu, ništa to meni ne znači, meni ostade moja baba, ostade mi moje djetinjstvo, ostade mi Imotski, ostade mi rodna kuća i to su te neke stvari koje se nikad, nikad ne mogu izbrisati iz sjećanja”, ispričala je.

Često su se selili

Neda je često mjenjala škole zbog očevog posla i to joj se nikako nije sviđalo.

“Došavši u bosansku sredinu iz Imotskog i naišla prije svega na jedan zid čuđenja zbog mog imena i prezimena, nitko se nije u svim tim školama u koje sam ja bila upisana zvao Neda i naravno nitko se nije pogotovo prezivao Ukraden tako da je to uvijek bilo ono kako se ti mala zoveš, ja se zovem Neda, onda bi bilo e ne može Neda, ti ili si Nedjeljka ili si Nedina, onda bih ja plakala”, rekla je.

Nedina baka pratila je njezine nastupe na televiziji kada se proslavila kao pjevačica.

“Onda bi se ona meni javljala na telefon onako vičući sve u slušalicu, onda bi bilo: ‘Nede, gledala sam te sinoć moje dite, bila si mi jako lipa i debela’. I kad bi meni baka rekla da sam debela, a pošto imam te svoje okrugle obraze, to je njoj bilo jako lijepo jer za nju mršava osoba je uvijek djelovala nešto da je bolesna”, kazala je.

Teško je biti mama i pjevačica

No, Nedin otac Dušan protivio se njezinoj karijeri pjevačice.

“Ja mislim da on do svoje smrti nije prežalio što se ja ne bavim nečim ozbiljnijim. On je držao da je to samo jedan hobi, nikako, nikako zanimanje, nikako pravi posao, to je ono kao to ti je za popodne i navečer da vidimo od čega ćeš ti živit, s čime ćeš se ti baviti, pa nećeš valjda biti pjevačica? Što to tebi treba, ti trebaš da se baviš nečim di ćeš biti gospođa, dama, di ćeš završiti svoje radno vrijeme u tri, četiri popodne, baviti se svojom obitelji, imati svog muža, svoje dijete, a ne hodaš ko čergar cigan, od grada do grada”, ispričala je.

Neda ipak nije poslušala svog oca. Iz svoje uspješne i bogate karijere ima pregršt lijepih uspomena. Najteže joj je, kaže, bilo spojiti svoj posao s majčinstvom.

“Znala sam užasno patiti, imala sam osjećaj krivnje, a mama mi kaže da mi dijete ima temperaturu, dobilo je neku lošiju ocjenu, a ja negdje tamo u Australiji na turneji, onda bi ja rješavala zadatke preko telefona i plaća telefonske račune 400 do 500 dolara. Bila sam vrlo često u tom nekom osjećaju krivnje, ali moja kći kasnije se ispostavilo da je moja zaista najveća nagrada”.