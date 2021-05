NEDA UKRADEN ODUŠEVILA U HALJINI S PROZIRNIM DETALJIMA PA SE RAZVEZALA O BRAKU: ‘Moj status slobodne žene nije slučajan…’

Najseksi baka Balkana ne razmišlja o braku, već o novim pjesmama i albumu. Kako im korona ne bi uništila ljeto, poručila je ljudima da se cijepe

Pjevačica Neda Ukraden, kao i ostatak svijeta, jedva čeka da završi ova pandemija koronavirusa. Izdala je tri nove pjesme: “Jednom kada ovo prođe”, “Gdje ćemo za praznike” i “Muchas Gracias” od triju različitih autora: Mire Buljana, Mirka Šenkovskog Geronima i Nemanje Antonića.

S pjesmom “Gdje ćemo za praznike” predstavit će se i na ovogodišnjem festivalu u Vodicama.

”Svatko može te stihove pripisati sebi, da jedva čekamo da ovo prođe, da se opet zagrlimo, da se vratimo normalnom životu, da se vratimo druženjima, izlascima, putovanjima i svemu onome što nam čini život lijepim, a mislim da se to vrijeme već negdje nazire”, rekla je Neda za Dnevnik.hr.

Pjevačica je dodala kako nije tipično da ljudi budu distancirani jedni od drugih. Kaže da je ljudima u prirodi da se volimo, družimo te ističe zagrljaje kao jako bitnu komponentu naših života. U videospotu pojavljuju se i njezini unuci.

Neda je slobodna žena

“Oni su izrazili želju da dođu kad bude snimanje, a unuk Dule opet je izrazio želju da bude dio spota, tako da je on glavni akter. On je čak smislio i neku koreografiju. Evo, on to potvrđuje. Mali je živa vatra. I vrlo je muzikalan”, rekla je pjevačica, koja ima troje unuka – od kćeri Jelene, koju je dobila u braku s bivšim suprugom Milanom Biblijom.

Na pitanje o braku, Ukraden je odgovorila da njezin status slobodne žene nije slučajan. Ona na ovaj način, kako ističe, uživa u životu. Ona je slobodna kao ptica – može pjevati, putovati, može obući što želi, kupiti koliko želi i što hoće.

“Sve su to stvari koje u nekim vezama ne funkcioniraju. Zato sam se i razvela jer jako se teško nose muškarci sa ženom koja je uspješna, koja ima svoju karijeru, svoju popularnost. To mnogi muškarci ne mogu izdržati”, objasnila je Neda.

Iako često dobiva bračne ponude, najseksi baka Balkana tvrdi da ne razmišlja o braku.

”Još uvijek nisam sišla s uma, teško će do toga doći”, izjavila je. Za kraj je poručila svima da se cijepe.

“Ljudi, cijepite se. Ja sam se cijepila i revakcinirala, i imam velik broj antitijela. Ništa mi se nije dogodilo, glas me služi, Bogu hvala, pjevam bolje nego ikad. Zato, ljudi, ajmo to obaviti pa da idemo na svoje poslove”, zaključila je Neda za Dnevnik.hr.

