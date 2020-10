NEDA PARMAĆ BACILA NA KOLJENA ŽIRI U ULOZI FLEUR EAST: ‘Otpjevala si i otplesala ovu pjesmu kao da je tvoja vlastita. Bila si sjajna…’

‘Ova koreografija je bila veliki posao. Siguran sam da to nije bilo lako i čestitam ti. Bila si zgodna, seksi, šarmantna’, rekao je Goran

Pobjednica večeri showa ”Tvoje lice zvuči poznato” ove nedjelje je Neda Parmać koja je osvojila žiri transformacijom u pjevačicu Fleur East, te je odabrala da Nova TV uplati nagradu od 10.000 kuna udruzi ”Radost” iz Ploča. Iza Nede je već čitav niz sjajnih transformacija, a ovaj pobjednički nastup žiri je posebno nagradio komentarima. ”Ova koreografija je bila veliki posao. Siguran sam da to nije bilo lako i čestitam ti. Bila si zgodna, seksi, šarmantna”, rekao je Goran. ”Otpjevala si i otplesala ovu pjesmu kao da je tvoja vlastita i to je na pobjedničkom nivou. Bila si sjajna i slatka, dominirala si. Sve je po mom guštu i energija i koreografija”, komentirala je Indira. ”Čak mi je ovaj nastup izgledao bolji nego u spotu”, kazao je Igor.

Lu Jakelić oduševila u ulozi Severine

Nedi je za petama po broju osvojenih bodova bila Lu Jakelić koju smo gledali kao kraljicu estrade Severinu. Nakon što je oduševila fantastičnom izvedbom, Indira joj je rekla: ”Seve si klonirala, ‘Tarapana’ je bila u studiju. Apsolutno si skinula njezin vokal, ekspresiju, kretnje. Svaka ti čast!” Oduševljenje nije krio ni Mešin: ”Stvarno si bila Severina, glas, kretnje… Kako? Ona ima toliko prepoznatljiv glas kad ga se krene imitirati, mora zvučati krivo, ali kod tebe to nije zvučalo krivo”.

”Nakon tvoje Severine, još se više sramim svoje Severine”, rekla joj je Nives koja inače na svojim nastupima pjeva i Severininu ”Tarapanu”. ”Znam da se u refrenu borim i ne mogu doći do daha, a ti ni u jednom trenutku nisi izgubila tu Severininu nijansu – nevjerojatno”, istaknula je Nives. ”Taj katarzični dramski jecaj koji si nam ovdje dočarala nekoliko puta, to je bilo savršeno izvedeno”, komentirao je Goran.

Siniša Ružić u duetu s Petkom

Siniša Ružić pjevao je u duetu s radijskim i televizijskim voditeljem, te bivšim natjecateljem ovog showa, Daliborom Petkom. ‘’Nisam naviknuo na štikle, jednostavno nisu za mene, a pokazalo se to i danas. Toliko sam se uživio da imam valunge’’, rekao je Dalibor nakon izvedbe.

”Bez obzira na to što ste vi ovo izveli s nepodnošljivom lakoćom, to uopće nije lako, izuzetno je teško. Vi ste ljudi koji imaju veliku glumačku težinu. To ste donijeli lepršavo, šarmantno, bili ste koordinirani, zabavni, nasmiješeni, hitri, duhoviti”, rekao je Goran Navojec. ”Bili ste urnebesno smiješni. Ovo je Siniša bio pravi glumački zadatak za tebe”, rekla je Indira.

Marko Braić transformirao se u Arethu Franklin

Marko Braić na pozornicu je izašao kao diva Aretha Franklin i izveo pjesmu ”I say a little prayer” te svojom odličnom interpretacijom oduševio žiri i publiku. ”Glumački angažman je bio izuzetan, na visokom nivou i vjerujem da ti je puno teže raditi ovakve stvari nego kad imaš neku finu, ludu koreografiju na koju se razbacaš. Ovdje si morao biti miran, a opet nam donijeti tu Arethu. Bio si odličan”, rekao je Igor. ”Zvučao si jako, jako istinito”, kazao je Goran. ”Zadivljena sam kako si dobio taj jedan moćan falset kojeg si održavao do samog kraja”, rekla je Nives.

Marinu Orsag imali smo prilike gledati kao Gorana Bregovića na njegovom nastupu u Parizu 2013. godine. ”Meni je bilo super. Imala si njegove kretnje, bila si totalno markantan muškarac. Bilo mi je super kako si svirala tu gitaru”, rekla je Nives. ”Odlično si utjelovila Gorana. Bilo je jako teško pratiti onaj tempo, malo sporo, malo brže, pa te čekam da pogriješiš, a ti nisi pogriješila”, kazala je Indira.

Mario Valentić kao Sean Paul i Becky G

Mario Valentić imao je dvostruku ulogu. Imao je izvedbu i u muškoj i ženskoj varijanti – Seana Paula i Becky G. ”Odlično je počelo. Izašao si iz lifta, maska je fantastična, stoji ti i ovaj outfit. Krene glazba i odjednom se pojavi ekran, a na njemu ogromna osoba, čak nije bila ni sama i malo se toga prepadneš. Pomisliš si: ‘Hvala Bogu da tehnologija nije toliko napredovala da ta osoba može izaći iz ekrana’. Tako da su moji osjećaji malo podvojeni”, rekao je Igor. Nives se nje složila s tim. Kaže da joj se Becky s ekrana čak i svidjela: ”Svidjelo mi se to senzualno diranje.” Indira je pak bila malo stroža: ”Vrlo si samouvjeren, ali to ne zvuči ni poput goluba ni poput vrapca”.

Lana Klingor Mihić na pozornicu je izašla kao Pharrell Williams. ”Ovo je bio maestralno odrađen, ali ne baš prezanimljiv zadatak. Nije tu bilo baš što posebno za odraditi, ali moram priznati da si ti bila zanimljiviji Pharell od samog Pharella”, riječi su kojima se Nives osvrnula na Lanin nastup.

Medvešek u ulozi Bon Jovija

Fabijan Pavao Medvešek transformirao se u Bon Jovija iz ’80-ih godina s pjesmom ”You give love a bad name”. ”Donio si odličnu atmosferu u kojoj curice vrište, ti se bacaš na koljena i samo se bojim da se ti ne uživiš previše u ovu ulogu i odeš na turneju”, rekla mu je Indira. Goran je primijetio jedan zanimljiv detalj u nastupu: ”Imao si crne čizme, a u spotu su one bile crvene, ali sve ostalo je bilo kao u spotu, ako ne i puno, puno bolje”, na što je Fabijan odgovorio da je dobio crvene čizme, ali nažalost u njih nije stao.

U sljedećoj epizodi gledat ćemo Maria Valentića kao Matu Mišu Kovača, a Lanu Klingor Mihić kao Patricka Hernandeza. Marina Orsag dobila je dvostruku ulogu, pa će utjeloviti Lisu Stansfield i Barryja Whitea. Siniša Ružić transformirat će se u Shirley Bassey, dok će Fabijan Pavao Medvešek biti Dua Lipa. Marka Braića gledat ćemo u liku i djelu Brune Marsa, a Lu Jakelić će s gostom iznenađenja utjeloviti Los Del Rio.