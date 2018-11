NEĆETE VJEROVATI U ČEMU JE NIVES IZAŠLA NA SNIJEG: Fanovi jedva došli k sebi: ‘Bit će da si se sva naježila’

Hrabra Nives prvi ovogodišnji snijeg dočekala je odjevena u prozračnu bijelu spavaćicu i s golim nogama

Nives Celzijus ni snijeg ne može odvratiti od poziranja u tankim materijalima. “Prvi ovosezonski snijeg dočekala sam bubana, ali to me nije spriječilo da ga osjetim barem na sekundu”, napisala je uz fotku na kojoj stoji naslonjena na ogradu terase, i to samo u spavaćici. Fanove je njezina hrabrost iznenadila, ali su se i zabrinuli da se još više ne razboli. “Ozdravi brzo”, “Nemoj tako obučena na hladnoću”, “Brzo oporavak”, “Bit će da si se sva naježila”, “Bome dobra si kad se usudiš ovako van na zimu”, komentirali su.

PROVOKATIVNA NIVES SEKSI OUTFITOM OBORILA S NOGU: Otkrila noge, izbacila dekolte i donijela jednu važnu odluku

Nives svakodnevno pokazuje da se najbolje osjeća u prozračnim i kratkim kombinacijama.

NIVES JE SADA SEKS-BOMBA, A EVO KAKO JE IZGLEDALA KAO DJEVOJČICA: ‘Pozerica od malih nogu’