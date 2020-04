NE SAMO DA SU ZAJEDNO, NEGO ČEKAJU I BEBU! Goga i Adam priznali – ‘Bio je to blagi šok’

Goga i Adam trenutno su fokusuirani na dolazak prinove i Adamove sportske aktivnosti, a brak im još nije u planu

Gordana Marelli i Adam Kromer, natjecatelji RTL-ovog showa “Brak na prvu”, u finalnoj emisiji priznali su da su par i tako stali na kraj nagađanjima. U intervjuu za RTL otkrili su kako se rodila ta ljubav, kako su reagirali kad su doznali da im stiže prinova te kako izgledaju njihovi dani.

Kad su se zapravo među vama počele rađati prve iskre?

GORDANA: Prva simpatija pojavila se neposredno prije mog izlaska iz showa, kada sam shvatila da od mog braka nema ništa. Nakon izlaska iz showa, kada me Adam pozvao na kavu koja se spontano pretvorila u ručak, a na kraju u cjelodnevno druženje, počele su se javljati prve iskrice i tada smo zapravo oboje shvatili da su osjećaji obostrani.

ADAM: Kod mene su se prve iskre javile na kavi, na koju sam je pozvao da je pitam što je to točno bilo s njom i Dejanom kada su izašli iz showa. To je bilo nakon razdvajanja s Nikolinom. Goga je već izašla iz showa, a ja sam imao napisanu završnu odluku. Tad smo prvi put mogli opušteno razgovarati bez ikakvog pritiska i nismo se trebali zamarati ni s čim oko sebe.

Što vas je privuklo jedno na drugom?

GORDANA: Na prvu su me privukli njegova smirenost, stabilnost, sarkastičan smisao za humor, samozatajnost, razumijevanje i podrška. A na drugu smo shvatili kako imamo isti pogled na život, dijelimo strast prema putovanjima, sportu, prirodi i vinu. Jednostavno sam s njim imala onaj osjećaj ugode, kada možete satima pričati s drugom osobom, a pritom se osjećate slobodno, shvaćeno i prihvaćeno.

ADAM: Prvo što mi je privuklo pozornost je bezbroj zajedničkih interesa; od putovanja, prirode, aktivnog života, sličnosti životnoga stila te lakoća komunikacije. Nakon toga kako sam je upoznavao, vidio sam da je topla i draga osoba, uvijek iskrena i otvorena. Da je puna razumijevanja, dobra u duši i uvijek spremna pomoći.

Jeste li se na neki način bojali osude drugih kandidata?

GORDANA: Nisam se bojala osude jer smo mi našu vezu započeli nakon završetka showa. Uostalom, ionako ne mogu utjecati kako će nas ljudi doživjeti ispred kamera, kad ionako ne vide što se događa iza.

ADAM: Nisam se bojao osude drugih kandidata. Kad smo shvatili da smo jedno za drugo, Dejanu sam odmah napisao poruku.

Je li vam bilo teško u finalnoj emisiji pred svima izgovoriti da ste par?

GORDANA: Sami smo odlučili da ćemo na završno snimanje doći kao par, upravo zato što nemamo što skrivati.

ADAM: Nije uopće bilo teško. Mi smo se na to odlučili i nismo se dvoumili oko toga. Rekli smo da nećemo ništa skrivati i zato smo izašli pred kandidate, eksperte i na male ekrane, da svi shvate kako ništa ne skrivamo.

Goga, s obzirom na to da je Dejan odavno slutio da vam se Adam sviđa, kako ste se osjećali kad ste morali potvrditi da je ipak bio u pravu?

Na Dejanove tvrdnje u početku nisam reagirala jer tada smo Adam i ja imali potpuno prijateljski odnos, kad smo na kavi nakon teretane zapravo davali savjete jedno drugome za povezaniju komunikaciju s našim bračnim partnerima i jadikovali upravo zbog te loše komunikacije. Dejan je vidio jedan topli i prijateljski odnos između Adama i mene, a to je upravo ono što nas dvoje nismo uspjeli postići i to ga je zasmetalo, što mogu razumjeti. Je li Dejan uspio vidjeti nešto još i više, to morate njega pitati, no ja tada nisam Adama gledala drugim očima, već sam prvenstveno tražila malo vremena za sebe i odmak od Dejana. No kako se sumnja ipak ostvarila, možda show dobije još jednog stručnjaka u drugoj sezoni.

Adame, Dejan i vi bili ste jako dobri prijatelji tijekom emisije. Je li tako i ostalo nakon što ste potvrdili vašu romansu s Gogom?

S Dejanom smo se mi družili i nakon njegova izlaska iz showa. On je znao da tijekom snimanja nije bilo ništa između nas. Kada sam mu javio da smo Goga i ja završili skupa, imao je sasvim normalnu reakciju. Čuli smo se poslije toga, a i danas se dopisujemo u grupi u kojoj smo mi muški kandidati. Ostali smo dobri, ali nažalost, ne družimo se zato što sam ja sada u Zagrebu.

Kako izgledaju vaši zajednički dani? Kako provodite vrijeme zajedno?

GORDANA: Adam i ja već oko pola godine živimo skupa i do sada smo puno toga prošli. Od preseljenja, korone i izolacije, trudnoće, potresa, prikaza showa, medijskog pritiska i raznih napisa. I jako mi je drago što smo nakon svega toga i dalje zajedno, zaljubljeni te puno jači i stabilniji. Slobodno vrijeme provodimo uglavnom u prirodi dok kod kuće kuhamo, pogledamo koji film i strpljivo čekamo povratak u normalni život.

ADAM: Pokušavamo što više biti u prirodi, zajedno kuhamo, šetamo se, gledamo filmove. Malo nam je teško zato što ne radimo, a naviknuti smo na to, ali ovako barem provodimo puno više vremena skupa.

Adame, nedostaje li vam Baranja s obzirom na to da ste sad u Zagrebu?

Nedostaje mi malo Baranja, ali sam došao u show jer sam trebao promjenu, kako ljudi, tako i okoline. Tako da sada mogu reći da sam se naviknuo na život u gradu. Uostalom, Baranju uvijek možemo posjetiti.

Planirate li možda i brak?

GORDANA: Trenutno smo fokusirani na dolazak bebice i Adamove poslovne aktivnosti vezano za sport, a situacija ionako nije pogodna za neka bračna događanja tako da nam zasad to nije u planu.

ADAM: Toliko toga nam se dogodilo u ovih sedam mjeseci da zasad nismo imali ni vremena planirati. Sada smo se fokusirali na rođenje djeteta, a poslije toga donijet ćemo odluku o tome.

Na ljeto vam stiže prinova. Kakav je bio osjećaj kad ste doznali da čekate bebu?

GORDANA: Da čekamo bebu, doznali smo uoči blagdana, što je pridonijelo dodatnom uzbuđenju i sreći. Oboje se jako radujemo i jedva čekamo krenuti u šoping po opremu za bebu.

ADAM: Prvo je bio blagi šok, ali brzo smo shvatili da je to ono što želimo. Mogu reći da sam presretan, bez obzira na to što je ta vijest brzo došla. Ali cijela je naša priča nevjerojatna, pa tako i ovo s trudnoćom.

Za kraj – biste li ponovili iskustvo showa u „Braku na prvu“?

GORDANA: Sudjelovanje u eksperimentu bilo mi je jedno veliko iskustvo i škola. Upoznala sam divne ljude i bilo je puno zabavnih i nezaboravnih trenutaka, no smatram da mi je jednom bilo dovoljno i da neće biti potrebe za ponovnim sudjelovanjem. Sretna sam i zahvalna što sam zahvaljujući showu upoznala osobu koja me voli i prihvaća onakvu kakva jesam i veselim se novim izazovima jer uz ljubav i podršku – život je puno ljepši!

ADAM: Ponovio bih to iskustvo jer bez obzira na neke probleme u „braku“, mislim da sam naučio neke stvari o sebi. Isto tako, upoznao sam predivne ljude, stekao prijateljstava i upoznao Gogu. Samo bih još dodao kako je to bilo nezaboravno iskustvo koje se meni, zahvaljujući showu, nastavlja.