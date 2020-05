NATAŠA JANJIĆ PODIJELILA SRETNU VIJEST, PA OTKRILA ČEGA SE NAJVIŠE BOJALA: ‘Nakon bijega, straha i neizvjesnosti…’

View this post on Instagram

Nakon puna dva mjeseca, konačno smo doma! 😍 Nakon bijega, straha i neizvjesnosti, hoćemo li porod dočekati u podstanarstvu, hoćemo li se ikad vratiti kući i kako dalje, statičar je potvrdio da smo ovoga puta mi i naši susjedi sigurni, a muž zatim tajno okupio radnike i pripremio mi kao iznenađenje kompletnu sanaciju i sve stvari, svaku na svom mjestu… sve kao onoga jutra kad smo ih napuštali u prašini i trešnji. 🥰 …. U ovom domu stanuju druge šanse, postoje greške, često kraljuje buka, ali i “oprosti”, tu žive zagrljaji, smijeh, brdo igračaka i dragih sitnica, sve ono što dom čini domom! Divno se vratiti! 💖 . . . #homesweethome #grateful #4ofus #happiness #peacefulmoments