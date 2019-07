NATAŠA JANJIĆ OTVORILA VRATA SVOG NOVOUREĐENOG STANA: ‘Najljepši raju’

View this post on Instagram

Ono kad obožavaš svoje kvadrate pa s vrata pjevaš poznate stihove: “Kućico moja, najljepši raju!” 🥰😍🤩😊 . . . #homesweethome #interiors #interiordesign #interior4u #interior4homes #designideas #designlovers #architecture #pendantlighting #tomdixon #ingomaurer #zettel5chandelier #ribaricrasvjeta #alpleskuhinje #meblotrade