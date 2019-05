NATALIE PORTMAN DEMANTIRALA DA JE BILA U VEZI SA SLAVNIM GLAZBENIKOM: ‘Imala sam 18, on je bio stariji jezivi muškarac’

Glumica tvrdi da nikad nije hodala s Mobyjem te da ga se sjeća kao starijeg muškarca u čijoj se blizini nije osjećala ugodno

Glumica Natalie Portman demantirala je da je bila u ljubavnoj vezi s glazbenikom Mobyjem te dodala da je on za nju bio samo “stariji jezivi tip”. Naime, Moby, pravog imena Richard Melville Hall je u svojoj autobiografiji napisao da je s Natalie “hodao nekoliko tjedana”, dok je ona imala 20 godina. Rekao je da je sve počelo kad mu se ona počela upucavati u backstageu jednog njegovog koncerta.

‘Flertala je sa mnom’

“Ja sam bio ćelavi povremeni pijanac, a ona je bila prelijepa filmska zvijezda. Ali bila je tu, u mojoj garderobi, flertala sa mnom. Ja sam imao 33, a ona 20 godina, no ovo je bio njen svijet. Nekoliko tjedana pokušavao sam biti njen dečko, ali nije uspjelo. Mislio sam da ću joj morati reći da mi je moja panika preneugodna da bih bio u pravoj vezi, ali jedne večeri mi je telefonski rekla da je upoznala nekog drugog. Odahnuo sam jer joj ipak nisam morao reći koliko sam oštećen”, napisao je danas 53-godišnji Moby.

Glumica danas poriče da su bili u vezi te da joj je ostao u sjećanju kao stariji muškarac u čijoj se blizini nije osjećala ugodno. “Bila sam iznenađena kad sam čula da je opisao kratko vrijeme koje sam ga poznavala kao vezu jer moje sjećanje na njega je kao na starijeg čovjeka koji je bio jeziv prema meni nakon što sam tek završila srednju školu. On tvrdi da sam imala 20, definitivno nisam. Bila sam tinejdžerica, tek sam navršila 18”, ispričala je za Harper’s Bazaar.

Kritizirala izdavača

Natalie se okomila i na Mobyjevog izdavača te je zaključila da je riječ o “namjernom pokušaju da se proda što više knjiga”.

“To što je iskoristio tu priču da proda knjigu mi je uznemirujuće. To se nije dogodilo. U knjizi je puno pogrešaka i izmišljotina. Bila sam obožavateljica, otišla sam na koncert nakon mature. Upoznali smo se nakon koncerta, on mi je rekao da možemo biti prijatelji. On je bio na turneji, a ja sam snimala film pa smo se sreli svega nekoliko puta prije nego što sam shvatila da je on stariji muškarac zainteresiran za mene na način koji mi se činio neprimjerenim”, rekla je.