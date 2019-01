NASLJEDNIK IVICE KOSTELIĆA JOŠ UVIJEK JE SLOBODAN: ‘Moja djevojka mora biti atraktivna’

Istok tvrdi da njegova idealna djevojka treba biti atraktivna i ženstvena, a važno mu je i da voli sport i prirodu

Istoku Rodešu, mladoj skijaškoj zvijezdi sportska karijera trenutno ne ostavlja puno vremena za ljubav. Iako se ne može požaliti da ga djevojke ne primjećuju, Istok ima kriterije od kojih ne odustaje. “Moja idealna djevojka trebala bi biti ženstvena i atraktivna, ali i voljeti sport i prirodu”, rekao je za magazin Gloria.

Istok je pohađao Prvu privatnu gimnaziju, no zbog skijaških obveza često je izostajao s nastave. “Nemam osjećaj da sam kao klinac u ičemu bio zakinut. Radio sam ono što volim i nitko me ni na što nije tjerao. Imao sam normalno djetinjstvo, a s mnogim frendovima iz tog vremena i danas sam super. Nekome su bitni izlasci, a meni su sportski rezultati”, poručio je.

Istok, kojeg mnogi smatraju nasljednikom Ivice Kostelića, svako jutro ustaje u šest, a odlazi spavati u devet. Planira skijati još barem osam godina te odraditi dvije olimpijade. “Dvije stvari me vode u životu: ljubav prema skijanju i to da budem najbolji”, priznao je te dodao da će skijati i onda kada se više neće moći profesionalno natjecati. “A to će se ostvariti tek kad u sportskom smislu ostvarim zacrtano i kad nestane ono što me gura da treniram”, zaključio je.