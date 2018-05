NASILNI SUPRUG NATAŠI BEKVALAC ZADAO NOVI UDARAC: Traži da mu vrati novac za svaku sitnicu; popis je tragikomičan

‘Uz tužbu je predao račun na kojem piše da je on platio sok od cijeđene naranče, orahe, pitu, gazirani sok, jogurt i pizzu za obitelj’

Nakon što ju je, prema njezinu iskazu, dobrano premlatio u travnju ove godine, a ona poslije zatražila razvod, srpski IT stručnjak Luka Lazukić sada je folkerici Nataši Bekvalac zadao novi udarac. Iako ovoga puta ne fizički, sam je za sebe prilično bizaran. Naime, čovjek traži da mu još uvijek zakonita supruga vrati svaki “dinar” koji je potrošio dok su bili zajedno.

“Luka je iz njemu poznatih razloga čuvao svaki račun, čak i za sitnice poput cestarine do Novog Sada. Zamislite, uz tužbu je predao račun na kojem piše da je on platio sok od cijeđene naranče, orahe, pitu, gazirani sok, jogurt i pizzu za obitelj”, rekao je izvor za srpski Kurir.

Sve crno na bijelo

Lazukić je uz tužbu za razvod priložio i sve račune koje je skupio tijekom njihovih zajedničkih godina, a čije je fotografije objavio Kurir. Tvrdi da je uložio novac u njezino imanje s kućom u Čeneju, renoviranje stana u Beograda te njihovo vjenčanje na Ibizi. Želi i povrat novca koji je potrošio na njihove ručkove i pića u restoranima, a za to traži šest tisuća dinara (oko 375 kuna).

IT stručnjak, između ostaloga, traži da mu se plati 580 dinara (oko 36 kuna) na dva soka od cijeđene naranče, 500 dinara (oko 106 kuna) za dvije pizze, 80 dinara (oko pet kuna) za grčku pitu i 190 dinara (oko 11 kuna) za Coca-Colu Zero. Također tvrdi da mu Bekvalčeva duguje oko četiri tisuće dinara (oko 250 kuna) za cestarinu koju je prikupio vožnjom vlastita automobila. Među računima je i onaj za avionske karte od Srbije do Grčke.

Pjevačica u šoku

“Luka je Natašu u travnju prošle godine vodio u Atenu na svoj prijedlog jer je on tamo dugo živio. Tada se hvalio kako ju je častio putovanjem, ali izgleda da se sada pokajao za potrošeni novac i očekuje da mu ga ona vrati”, kazao je izvor. No, ne traži samo novac za njezinu avionsku kartu, već za obje.

Pjevačica je navodno zanijemila kad je čula sve to. “Ipak, nije se pretjerano šokirala jer vjeruje da će sud donijeti pravednu presudu. Ona je najviše bila iznenađena što je on čuvao račune, čak i za plaćeno piće, i što sad traži da mu ona sve to nadoknadi. Iz dana u dan sve više se srami čovjeka kojem je rodila dijete”, zaključio je izvor za Kurir.