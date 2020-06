NAŠA POZNATA PJEVAČICA ZAVRŠILA NA HITNOJ: ‘Tijelo me uopće ne sluša. Nepodnošljiva vrtoglavica i mučnina…’

View this post on Instagram

Gledam starije slike i mućkam ovom kuglicom na ramenima.. Ne prolaze godine, mi smo ti što koračamo.. Mijenjaju se vidici, "mudrosti" ispuhuju ko' baloni.. Od boje na glavi, do strahova, od prioriteta do tapeta, sve se čejnđa.. ,,Ti" postane netko bitan, ne vise tako lako savitljiv . I sto vise hodaš sve je veći nagib uzbrdice, ali i mišići prate rast.. Skuziš kako se ne sjecas kad zadnji si put zaista poslušao sto oni uz cestu imaju za viknuti. Ali zato svaku notu vjetra znaš.. Sve vise razumiješ da tvoj ti se "dah" vrati drugim naletom vjetra.. Da svaki tudji srednji prst znaci jedan bod tebi ako uzvratiš osmjehom. Da uzbrdica nije ništa doli žila do srca. Do Vrha. Do Njega.. I onda sve stane nebitnim i krhkim, u čemu hodaš, kojim tempom i te mrvice.. Bitno je ljube samo da hodaš…🤍