NAŠA POZNATA GLUMICA ZAVRŠILA NA HITNOJ: ‘U agoniji i nepodnošljivosti boli prišla mi je divna nepoznata osoba’

Petra se djevojci od srca zahvalila na toplim riječima i divnoj gesti

Glumica Petra Kurtela (37) na svom je Instagram Storyju otkrila da je posljednja dva dana provela na Hitnoj. Naznačila je da je dobro te nije htjela otkriti zbog čega je završila u bolnici. Svoju objavu posvetila je nepoznatoj djevojci koja ju je utješila.

TRAUMATIČNA ISPOVIJEST DOMAĆE GLUMICE: ‘Prebacuju me u posebnu prostoriju, ubrizgavaju mi čuda u venu, mislila sam da umirem…’

“Zadnja dva dana provela sam na Hitnoj. Sada sam dobro i ne bih o tome niti pisala da mi nije u agoniji i nepodnošljivosti boli prišla divna nepoznata osoba. Bile smo same u hodniku, ja šćućurena u nekom mračnom kutu na krevetu. Primala sam infuziju i tiho jecala. Djevojka se sažalila, prišla mi i zagrlila me. Počele smo pričati i ubrzo mi je pružila narukvicu. ‘Ne znam jesi li vjernica, ali ja ih izrađujem pa nek’ te čuva’.

Nisam stigla objasniti svoj komplicirani odnos s Bogom, ali me sama gesta duboko dirnula. Stisnula sam narukvicu čvrsto. Svugdje postoje divni ljudi, u to sam se već toliko puta uvjerila. U svojoj nepodnošljivoj boli taj tračak svjetlosti značio mi je puno. Znala sam da ću se htjeti i ovako zahvaliti, ali djevojka je govorila da to sad stvarno nije važno… Jedva sam ju nagovorila da mi da ime svog Instagram profila.”, napisala je.

‘ŽIV, ZDRAV I LAV’: Petra Kurtela je rodila sinčića, evo kako su ga ona i dečko odlučili nazvati

Petra se djevojci od srca zahvalila na toplim riječima i divnoj gesti uz napomenu da narukvicu još uvijek ima na ruci.