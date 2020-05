NAŠA POZNATA GLUMICA MOLI ‘AKO ZNATE LJUDE SA SLIKA, JAVITE’: ‘Kad smo došli do auta, cure su povraćale od straha’

‘Htjela sam zvati policiju, ali su zavezali pse i otišli, a slikala sam ih na odlasku’, napisala je Ana.

Zagrebačka glumica i radijska voditeljica Ana Herceg svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila objavu u kojoj traži njihovu pomoć.

“Ovo se dogodilo dragoj kolegici, molim vas ako znate ljude sa slika, javite tko su. ‘Bili smo na nasipu, na Savici. Uzeli rekete, i dekicu. Cure su se igrale. Dojurio pas, smeđi tipa vižla, zove se Mona, bez lajne, s leđa. Cure vrište jer ih je jako uplašio iako se ne boje pasa, dapače. Ali je bio šok. Gospođa (s plavom torbom, na slici) ispod glasa doziva Mona i ništa više. Ja ju molim da ga dozove k sebi i zaveže jer se cure boje. Ništa.

Odšeta dalje nasipom. Pričam s curama, umirujem ih. Igraju se dalje, nekih 20 minuta. Gospođa se vraća sa svojim prijateljima, muškarac (zelena majica, plave hlače, sunčane naočale, mali ruksak na leđima, nekih 35 godina) i njegova valjda žena, plave kose sa svojim većim psom, crnim, tipa boxer. Vidim ih nekih pedesetak metara od nas kako se domunđavaju, gledaju u cure i taj debil da znak svom velikom crnom psu da se zaleti u nas.

‘Uvrede su frcale’

Ja viknem ‘Stvarno?’, on: ‘Najstvarnije!’. Valjda je došao ‘osvetiti’ prijateljicu. Pas se zaletio, pobacao nam stvari po dekici, zgrabio Evinu šiltericu i trčao nama oko nogu, histerično, potpuno poludio. Cure opet u vrisku, plač, potpuno uplašene. Napad čisti. Deset minuta su ti vlasnici vrlo mlako dozivali svog psa da im dođe, on ništa. Kapa, nakon što su mu je izvadili iz usta, neupotrebljiva.

Htjela sam zvati policiju, ali su zavezali pse i otišli. Slikala sam ih na odlasku, kada su psi konačno bili vezani. Taj čovjek je dizao majicu i čistio pupak i smijao mi se u facu i fotkao me kako bi mi pokazao koliko je kul. ‘Gospođa’ plave kose vrijeđala i vrištala kako psi mogu biti bez lajne po nasipu.

Uvrede su frcale. Nisu mi dali podatke, naravno, niti se jednom riječju ispričali što su cure doživjele takav šok. To mi je strašno. Za svo ovo vrijeme cure plaču i dozivaju me jer se boje za svoju mamu. Nitko, nitko od prolaznika, joggera, a bilo ih je jako puno, nije prišao. Kad smo došli do auta, cure povraćale od straha. Uz uvrede (nisam ostala dužna) otišli su smijući se. Nikad se s ovim nisam susrela. Što napraviti? Prepoznajete li tko ljude sa slika? Molim Vas. P.S. Ovo nije status o psima, nego o ljudima'”, napisala je Ana.