NAŠA BIVŠA MANEKENKA IŠLA SINU IZVADITI PUTOVNICU PA JE PRIVELI: ‘Smiješan sam vam? Onda idete u postaju’

Sarah je na društvenim mrežama otkrila kako je završila u policijskoj postaji

Bivša manekenka Sarah Josipović na društvenim mrežama ispričala je što je doživjela kad je svom petomjesečnom sinu Maku išla izvaditi putovnicu. Dodala je da do problema nije došlo zbog putovnice, već zbog nečeg drugog. “Pogodili ste, zbog ‘polupovišenog tona’ i nepoštivanja policije. Nema veze s vađenjem putovnice, postoji pozadinska priča”, napisala je, a zatim objasnila što se točno dogodilo.

Povišeni tonovi

Prije nekoliko dana Sarah je s mamom je čekala parking u Petrinjskog ulici u Zagrebu, no s obzirom da je parking bio zauzet, morale su pričekati iza rampe. Vidjele su automobil koji se sprema izaći s parkinga, tako da bi se njima mjesto oslobodilo. No, to nije prošlo samo tako…

“I tako smo mu mi pokušavale objasniti, i u tih 30 sekundi se pomaknuli tako da smo cijelom površinom bili na parkiralištu, ali on je svejedno pozvao kolegu koji je mene, iako nisam ja vozila, tražio osobnu. Ja sam pitala: ‘Moju?, a on je odgovorio: ‘Jok, moju’. Ja sam izašla iz auta i povišenim tonom mu objašnjavala, ali nisam ga uvrijedila. Zapisao me i to je to. I tu dolazimo do danas”, objasnila je.

Simpatičan rasplet situacije

Naime, na ulazu u policijsku postaju radio je isti onaj policajac od prije neki dan te ju je, kako ona kaže, upitao zar ne misli da je bila malo bezobrazna. Ona mu je odgovorila da ne misli, a pa ju je on ponovno, kao i neki dan, tražio osobnu iskaznicu. Ona mu je dala dokument, ali mu i dala je do znanja da je već zapisana i da je u žurbi jer s djetetom mora ići na plivanje. Sarah je cijela situacija bila pomalo smiješna, što se nije svidjelo policajcu pa ju je odveo u Policijsku postaju Centar zbog “vrijeđanja i omalovažavanja policije”.

“Sjedila sam tako u postaji, on se žalio šefovima, čula sam da je rekao da razgovaram ‘polupovišenim tonom’. Nakon toga izašao je i rekao: ‘Izgleda da me niste dovoljno uvrijedili. Nema temelja za postupanje’. I eto, to je to. Zakasnili smo na plivanje i nismo išli”, objasnila je Sarah.

Ipak, sve je prošlo bez većih incidenata. Sarah je na kraju pitala policajca sviđa li mu se. “On je uz smiješak rekao da je sve ovo pomalo bilo zbog njegovog ega, ali i jer mu je nekad malo dosadno. Eto, uljepšala sam čovjeku dan, a i tko prizna pola mu se prašta. Nažalost nije htio da napravimo selfie da ga upoznate jer sam obećala ovu zgodicu podijeliti”, ispričala je.