NAŠ POZNATI GLUMAC POSTAO JE OTAC: Posvetio dirljivu objavu supruzi i otkrio koje su ime nadjenuli kćerkici

Ponosni otac raznježio je pratitelje emotivnom objavom supruzi i tek rođenoj kćerkici

Televizijski, filmski i kazališni glumac Jan Kerekeš i njegova supruga Vika dobili su svoje prvo dijete. Ponosni otac pohvalio se sretnom viješću u dirljivoj objavi na Facebooku, a usput je i otkrio ime kćerkice.

“Ovo je moja ljubav. Zove se Vika. U vrijeme kad se ne smijemo držati za ruke, zagrliti se, poljubiti. U vrijeme kad se bojimo disati, živjeti. U vrijeme kad se prividno zdravi ljudi smiju bolesnima i raduju tuđoj nesreći, tuđoj boli. U vrijeme kad svatko može vrijeđati svakoga, pljuvati i ranjavati, a istovremeno se skrivati iza lažnog imena jer svoje nema, niti je ikad imao. U vrijeme kad pucaju srca koja više nikad nećemo moći spojiti, jer ne znamo od kuda početi. U vrijeme kad ne možemo biti jedni uz druge jer je to protuzakonito. Upravo u to vrijeme, moja ljubav je na svijet donijela božanstvenu malu djevojčicu Unu“, napisao je glumac.

“Moja ljubav je rodila novu ljubav. Još veću nego što sam mislio da moguće. Spasila me. Promijenila me u trenutku. Zauvijek. Ljubavi moja, zahvalan sam ti i bit ću ti zahvalan do kraja života. Unu još ne poznajem. Upoznat ću ju za nekoliko dana. Ne znam što ću tada osjećati, ali ono što znam je da nema toga što će me zaustaviti da vas zagrlim i poljubim. Volim vas”, zaključio je Jan.

Emotivna objava raznježila je mnoge pratitelje, a čestitke na prinovi pristižu sa svih strana.