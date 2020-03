NAŠ POZNATI GLUMAC OBJAVIO VIDEO SUSRETA S BESKUĆNIKOM NAKON POTRESA: ‘Neki ni iz ovoga ništa neće naučiti’

View this post on Instagram

Zagrebačke priče Toliko dobrih stvari iz svega ovoga mozemo dobiti! Naravno, oni koji nisu spremni uciti cak ni iz ovoga nista nece nauciti….a oni koji u sebi posjeduju imalo empatije vratit ce se sebi,jedni drugima. Nakon potresa, stajao sam na sigurnom na Dubravkinom putu, razgovarao s grupom ljudi da bih nakon nekog vremena shvatio da sam konacno upoznao susjede iz prve kuce lijevo i prve kuce desno od svoje. Vec godinama, kada se rastajem s ljudima koje sretnem, pozdravljam ih pozdravom koji smo napustili jer je bio dio jednog bivseg sistema koji nam nije bio mio ali meni je taj pozdrav bio SVE. Tako da, dragi moji gdjegod da jeste "ZDRAVO!!!" Miroslave, zdravo! ❤ I na kraju videa kaze "…i znas sta…Puno ti zdravlja zelim!" 💔 #zagreb #thedayafter #earthqake #corona #coronavirus