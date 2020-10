NAŠ POPULARNI GLUMAC PORUČIO: ‘Ne želim da mi djeca rastu na mjestu gdje župnik zgazi tipa, a onda ga opljačka tip iz hitne pomoći’

Asim je napisao kako ne želi da mu djeca rastu tamo gdje se slavi pljačka, neobrazovanost i razbojstvo

Popularni glumac Asim Ugljen na svom se Facebooku osvrnuo na prometnu nesreću u Slavoniji pri kojoj je svećenik automobilom naletio na pješaka, a potom je žrtvu opljačkao zaposlenik Hitne pomoći te na pucnjavu na Markovu trgu. Naglasio je kako je ogorčen te da razmišlja o tome da se odseli iz Hrvatske.

NAŠ POPULARNI GLUMAC OTKRIO: ‘Rijetko tko se u povijesti klao s ocem kao ja. Rijetko koga sam povrijedio toliko jako…’

“Vrlo ozbiljno razmišljam da odem odavde. Stvarno. Je*eš mene, star sam i oguglao na kretene i još uvijek se oni više boje mene nego ja njih. Ali stvarno ne želim da mi djeca rastu na mjestu gdje župnik zgazi tipa, ode, a onda tog istog tipa opljačka tip iz hitne pomoći. Gdje poludjela osoba puca na policiju, a ljudi ga slave kao narodnog heroja. Gdje se slavi pljačka, neobrazovanost i razbojstvo. Nije vam ovo Amerika i naši policajci ne koriste ljude kao glinene golubove.

Ljudi se ovome smiju, a ja apsolutno ništa smiješno u ovome ne vidim. Osim najgoreg ljudskog šljama koje gazi druge ljude i odlazi i drugog šljama koji iste te zgažene pljačka. Da, to je šljam. To je dno dna. To je toliko morbidno da stvarno ne vjerujem da je ovo istina. Pazite, to su svećenik i djelatnik hitne pomoći, ljudi koji bi trebali brinuti za druge ljude, a oni ih gaze i pljačkaju.

POZNATI HRVATI REAGIRALI NA KONTROVERZNI ‘FESTIVAL SLOBODE’ NA TRGU: ‘Blago nama ako su ovo borci za slobodu’, ‘Zombi party’…

Da se razumijemo, nemam fiks ideja o uzvišenosti nikakvih zanimanja i ljudi koji se njima bave, ali for real, ovo su ljudi kojima je pomaganje drugima u opisu posla. Najiskrenije ne želim da mi djeca rastu u ovakvom društvu. Nije Matija niti lud što je od*ebao odavde. Tko ostane zadnji, neka ugasi svijetlo. Ops, sorry, nema potrebe, ionako će nam prije iskopčati struju”, napisao je Asim.