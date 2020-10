NAŠ POPULARNI GLUMAC NEDAVNO POSTAO TATA, PA OTKRIO PRVE DOJMOVE O OČINSTVU: ‘Nije lako roditelju…’

View this post on Instagram

Hormonalno oznojen tražim snagu u suplementima ali san se ne nalazi ispod duge tableta nego iza zatvorenih vijeđa u horizontalnoj poziciji. Sve se danas čini previše. Sve je na repeat. Jedan dan u životu snimljen na traku koja nikako da se izliže. Kazetofon života ne jede kazetu postojanja. On mota i mota sve dok iduća pjesma nije spremna za svirku. Hrpa radnji okrunjena djetetom sreće. Probijamo se kroz dane u deliriju u oblacima kojima ne vidimo ni početka ni kraja. Sami sebi smo nacrtali podočnjake. Ove godine za maškare igramo neispavane roditelje. Kostim su nam uflekane majice a rekvizita prekuhane bočice s naslagama kamenca. Utjehu pronalazimo u hranjenju i šećernom varanju. Gledamo se i jedva govorimo. Izgubljeni u mislima i utezima zaljepljenim na kostur suzdržavamo se zadnjim atomima snage da nam vlastite glave ne postanu desert. Kažu babinje. Babinje. Nije lako roditelju zum zum zum zum. Zzzzzz. Mlja mlja. Ja ću.