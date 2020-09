NAŠ POPULARNI GLUMAC I NJEGOVA DJEVOJKA MANEKENKA POSTAT ĆE RODITELJI: Sretnu vijest objavili su uz sliku s ultrazvuka

Lujo je u studenome prošle godine javnosti otkrio da je u vezi sa Zagrepčankom Sarom

Glumac Lujo Kunčević (30) i manekenka Sara Spinčić (23) na svojim su se Instagram profilima pohvalili kako će postati roditelji. Par je objavio fotografije iz Makarske na kojima poziraju na rivi uz sliku s ultrazvuka.

“1 + 1 = 3”, napisali su uz objavu, a oduševljeni fanovi i kolege obasuli su ih mnoštvom čestitki i lijepih želja.

Lujo je u studenome prošle godine za Story otkrio da je u vezi sa Zagrepčankom Sarom.

“Kupidova strelica pogodila me iz vedra neba. Kako smo se Sara i ja upoznali, neću vam odati, no ako me pitate što mi se svidjelo kod nje, mogao bih vam ispisati cijeli časopis. Prvo su to bili njezina pozitivna energija i smijeh. Ona je osoba koja se ne prestaje smijati. Uz nju se čovjek osjeća iznimno duhovito! A ponekad je dovoljna i sama sebi. Počne se smijati jer, eto, nečeg se sjetila”, rekao je tada te je naglasio kako je zaljubljen kao “glupavi tinejdžer”.

“Netipična je. Sa Sarom nije dosadno. Od ludih ideja, kamo ćemo, kako ćemo, što ćemo, do iznenadnih tema, razgovora, čak i tišine koja je uvijek ispunjena nečim u zraku. Vidim da postajem patetičan pa neću nastaviti, ali zasad sam zaljubljen kao glupavi tinejdžer”.