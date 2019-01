NAPUSTIO NAS JE I LEGENDARNI GIGA: U Beogradu umro čuveni srpski glumac Marko Nikolić

“Bolje da me pamte po Gigi Popadiću nego po nekom zločinu”, rekao je svojedobno

Poznati srpski glumac, Marko Nikolić, preminuo je jučer, 1. siječnja, u KBC-u Zvezdara u Beogradu, javlja B92.

Nikolić je rođen 20. listopada 1946. godine u Kraljevu, a studij glumezavršio je na beogradskoj Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju. Od 1970. godine bio je član Narodnog pozorišta.

Glumio je u kazalištu, na filmu i na televiziji, a najviše ga se pamti po ulozi Gige Popadića u kultnoj seriji “Bolji život”.

“Bolje da me pamte po Gigi Popadiću nego po nekom zločinu. Čovjek ako hoće biti zapamćen, može to vrlo lako postići. Meni je jedino žao što ta uloga nije neki veliki glumački domet. Ali to ti se dogodi samo jednom u karijeri, da dobiješ scenarij i znaš da si dobio loptu na jedanaesterac. Ta uloga kao da je bila pisana po meni. Moja treća supruga, s kojom sam već 28 godina, upoznala me kad je ‘Bolji život’ već završio sa snimanjem. I stalno mi govori da joj je zbog toga žao jer je u dilemi, tko je nastao prije – Giga ili ja, tko koga imitira, jer smo isti. I ne mogu pobjeći od te uloge, jer taman se malo sve smiri, a onda seriju opet repriziraju, pa se zakače i mlađe generacije pa mi na ulici viču: ‘Gdje si, Gigo, legendo, majstore?’, rekao je prople godine u intervjuu za Jutarnji list.

Među posljednjim ulogama bila je i ona u RTL-ovoj seriji “Pogrešan čovjek”.