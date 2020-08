NAPETOSTI U VILI NE JENJAVAJU: Atraktivna Arabella stvara sve veći razdor između Dannyja i Yewande

Yewande se osjeća sve lošije zbog cijele situacije i poželjela je otići doma

Danny ima dojam da otočani potiču Yewande da se ponaša onako kako bi on možda htio. No, to mu se baš i ne sviđa jer djeluje neiskreno. Yewande je Dannyja pitala što on želi, ali odgovor koji je dobila nije ju zadovoljio. Yewande se osjeća sve lošije zbog cijele situacije i poželjela je otići doma.

Zatečena Maura

S obzirom da je Maura malo negodovala kad joj je Tom dao samo sedmicu u ljubljenju, kasnije ju je odveo na terasu. Nakon malo zezanja, Tom ju je zaskočio i strastveno poljubio.

Ples ljubavi

Curtis i Amy vratili su se sretni s fantastičnog spoja. Svojim prijateljima ispričali su kako su se lijepo proveli i izgladili sve nesuglasice. A zaplesali su i rumbu, što su kasnije demonstrirali pred svima.

Trči, zečice trči

Djevojke su dobile poruku da će se natjecati u izazovu Zečice iz teretane. Preodjevene u zečice, djevojke moraju svladati izazove vježbi iz teretane dok ih njihovi odabranici treniraju.

Sretna zečica

Kao nagradu za pobjedu u izazovu Maura je dobila priliku pozvati dečka po svom izboru da s njom provede noć u skrovištu. S kim će Maura provesti noć, pogledajte u novoj epizodi “Love Islanda” na RTLplayu.