NAPETOSTI RASTU: Zaoštrava se odnos između Željke Klemenčić i Ivana Pažanina

Nije česta pojava da se članovi žirija međusobno ne slažu, ali u današnjoj epizodi showa ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’ svatko će se htjeti izboriti za svoje mišljenje

Do sada je na setu popularnog RTL-ova kulinarskog showa vladala harmonija, a od ovog su se tjedna pojavile prve trzavice među timovima, ali i mentorima. Bez obzira na to što svaki mentor ima svoj tim te ih uvijek savjetuju da budu što bolji i tako skupe više bodova, Željka Klemenčić i Ivan Pažanin uvijek su objektivni prema svim kandidatima. No večeras će se njihovo mišljenje razići te će se svatko pokušati izboriti za svoju ekipu.

