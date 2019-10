NANDI ISPALA, A NERED I RENMAN SE IZVUKLI NESVAKIDAŠNJIM SASTOJKOM: Špiček je njih pustio, ali muhu u tanjuru – nisu mogli progutati

Poznati reperi poslužili su lešo teletinu s lešo blitvom, mrkvom, par kapi maslinova i – kantarionova ulja!

Druga audicijska večer showa “Tri, dva, jedan – kuhaj!” počela je smijehom, a umalo završila u suzama. Poznati reperi umalo su otrovali žiri pa su im Željka, Tomek i Ivan odlučili malo zapapriti život. U potrazi za pet ženskih i pet muških parova koji će se boriti za glavni dobitak u ovoj sezoni – novčanu nagradu od 50 tisuća kuna, Prima bon za namještaj u iznosu od 30 tisuća kuna te Premium Side-by-Side Hladnjak koji poklanja Sancta Domenica , u utorak navečer krenula je druga audicija na neviđeno. Željki Klemenčić, Ivanu Pažaninu i Tomislavu Špičeku prvi su se predstavili svećenik Anđelo Maly i električar Hrvoje Vestimar. Taj je kulinarski par pripremio junetinu sa šljivama i pljesnivim sirom, a svojim tanjurom nisu oduševili stručna nepca.„Previše je začina i meso je suho kao džon!“ komentirala je Željka, a Pažanin je nadodao: „Ovo je preteška kombinacija, kiksali su u svakom pogledu.“ Anđelo i Hrvoje strepili su pred žirijem, a na kraju su ipak dobili dvije zelene kuhače za prolaz pa njihovoj sreći nije bilo kraja.

Reperi šokirali žiri

Idući su na red došli Marko Lasić Nered i Renato Đosić Renman, poznati reperi koji su odlučili pokazati svoje kulinarsko umijeće. „Nemam ljubav prema kuhanju, ali volio bih imati i zato sam došao ovdje. A ovdje sam i kao podrška i pratnja mom prijatelju Renmanu“, priznao je Nered koji je većinu vremena bio pomoćni kuhar i moralna podrška glavnom chefu. Reperi su žiriju poslužili lešo teletinu s lešo blitvom, mrkvom, par kapi maslinova ulja i – kantarionova ulja!

„Ne znam što bih rekla… Stvarno me zanima tko je ovo skuhao i zašto“, komentirala je Željka njihovo jelo, a Špiček je ostao šokiran saznanjem da na tanjuru ima kantarionova ulja. „Nikada nisam mislio da će me reperi otrovati, uvijek sam mislio da će to biti moja žena“, započeo je Špiček pa im odlučio malo začiniti dan: „Volio bih vidjeti ove kandidate u emisiji, da se malo poigramo i neće nam biti dosadno!“ Tako su Nered i Renman prošli u daljnji krug natjecanja. Za razliku od njih, manje je sreće imala poznata natjecateljica iz “Gospodina Savršenog” Splićanka Nandi Uzelac, koja je u show došla s prijateljicom Elom Ružić. Njihov batat i marinirani lungić nije ispao onako kako su se nadale, pa im se žiri zahvalio na trudu.

Fiš paprikaš s muhom

Dalje nisu prošle ni mama i kći – Vesna Hadelan i Marijeta Vidović, koje su pripremale fiš paprikaš u koji je slučajno uletila – muha! „O, pa vidi, dugo sam te čekao! Ajme, majko, to je ona zumzara, ona kaj zuji jako. Zašto uvijek meni? Da je bar malo manja…“, razočarano je izjavio Špiček kojem je prisjelo jelo, baš kao i njegovim kolegama. „Nažalost, mislim da nećemo probati jelo. Možda kandidat nije ni kriv, ali nema smisla“, zaključio je Pažanin.

Šećer na kraju bila je kandidatkinja Jovanka Ivana Peranić Jole, koja je svojim jelom oduševila žiri. Toliko im se svidjela njezina janjetina sa špinatom da su do kraja očistili tanjure, a Jole se od sreće rasplakala. „Bilo je izvrsno jelo, uživao sam“, kazao je Pažanin i čestitao Jovanki, a ona je kroz suze radosnice priznala: „U šoku sam od takvih komentara. Pažanin mi je pružio ruku i to mi je jako veliko priznanje…“ Na kraju večeri prolazak dalje zaslužili su Anđelo i Hrvoje, Ana i Katarina, Sanja i Luca, Marko i Renato, Franka Ivo i Jovanka.

Posljednji dan audicija u kulinarskom showu “Tri, dva, jedan – kuhaj!” pogledajte u srijedu u 21:15 sati na RTL-u!