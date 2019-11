NAKON ŠTO JE OTKAZALA VJENČANJE OD 125 MILIJUNA DOLARA: Petra Ecclestone čeka četvrto dijete: ‘Bilo je neočekivano’

Petra je ovog ljeta otkazala luksuzno vjenčanje, a sada je objavila da očekuje prinovu

Prema pisanju stranih medija, Petra Ecclestone i zaručnik Sam Palmer očekuju prvo zajedničko dijete. Sretnu vijest podijelili su s obitelji nakon što je Petra ušla u 12. tjedan trudnoće. “Petra i Sam su oduševljeni. Oboje su obiteljski ljudi, a o mogućnosti da imaju zajedničko dijete razgovarali su gotovo od prvog dana veze. Petra je za trudnoću rekla sestri Tamari i ocu Bernieju, a oboje su presretni. Bernie i obitelj imali su nekoliko teških tjedana pa im je ovo bila prelijepa vijest koju su svi željeli”, rekao je izvor blizak paru ua The Sun.

IPAK NIŠTA OD VJENČANJA? Petra Ecclestone iznenada odustala od svadbe vrijedne 125 milijuna kn. Poslušala je roditelje?

U zadnji čas se predomislila

Petra iz braka s bivšim suprugom Jamesom Stuntom ima troje djece, kći Laviniju i blizance Andrewa i Jamesa. Ovog ljeta trebala se udati za Palmera, no vjenčanje vrijedno 125 milijuna dolara je otkazala u zadnji čas. Šuškalo se da je tu odluku donijela jer su je bliski ljudi upozorili da je prebrzo odlučila stupiti u brak s Palmerom kojeg je upoznala samo 18 mjeseci ranije.

“Bilo je to jako neočekivano. Slučajno sam ga srela u Los Angelesu kad sam ušla posjetiti Jaya. Jednostavno sretnete nekog kad to najmanje očekujete ili želite. Tad se to dogodi”, rekla je Petra jednom prilikom.

UDAJE SE PETRA ECCLESTONE: Za svadbu u luksuznom resortu iskeširat će 125 milijuna kuna