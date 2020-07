NAKON ŠTO JE OBJAVILA DA PRODAJE STAN: Pamela Ramljak otkrila gdje se planira preseliti

View this post on Instagram

Jel vi isto muža zovete tata a on vas mama? To sam tek neki dan osvijestila 😂. Od kad Antun sve kuži I imam ovu stomačinu, nestale su i umanjenice i naša imena. Ali priznajem, sviđa mi se. Fakat nisam tip za miška, macu, ljubić, bubić I sl.😁 E da, i vani je suuuunce, jupi 🌞❤️ #enjoysun #ucvijeću #colorful #wensdaythoughts #pamelaramljak