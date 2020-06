View this post on Instagram

U ovoj predizbornoj korona kakofoniji osjećam poriv skrenuti pozornost na ono što mnogima možda promiče, a čini mi se iznimno bitnim osvjestiti kod, nadam se što većeg broja ljudi iako će rijetki pročitati… možda samo naslov, ako mediji prenesu pa unaprijed molim urednike za pametan odabir, tipa javila se žnidaršićka iz karantene, a onda se se dogodilo ovo 🤓… ili duplo mladje bi joj pozavidjele na isklesanom tijelu, to uvijek pali 😜…a sad ono bitno: Covid-19 je tu, razmilio se diljem Hrvatske!!!! Opasno je tvrditi da je oslabio i nema dokaza da 90% mladjih od 60 g nemaju simptoma (da ne tumačima ja, Djikić i Lauc su argumentirano objasnili). Ono o čemu ja mogu govoriti je – da su simptomi iznimno neugodni iako ih se u mom slučaju svrstava u kategoriju blagih i ne želim znati kakvi su oni teški. Moja borba traje već šesti dan od kada je test potvrdio da sam + i čini se da ide na bolje jer više nemam temperaturu. Osjećam iscrpljujuću slabost, bol u cijelom tijelu i ležala bi cijeli dan, no moje drage doktorice Marina i Erika upozoravaju da moram ventilirati pluća, primjenjivati razne tehnike disanja kako bi ih otvarala i učinila vitalnim u borbi s virusom koji napada bez pravila. Iako sam ranije postove objavljivala uz fotografije iz arhive, mnogi su stekli dojam da je i moja C19 pozitiva asimptomatska, no ovih dana uopće nisam prezentna pa opet posežem za davnim bezbrižnim vizurama, ali silno želim da znate da ova ozbiljna zdravstvena kriza nije i ne smije biti predmet prepucavanja i kalkulacija, odokativnih procjena, već ozbiljan problem kojim će se baviti isključivo stručnjaci, jer ne bude li tako mnogi će, koji nemaju svoju Marinu i Eriku ozbiljno stradati, a tada će biti kasno….🙌 #staysafe