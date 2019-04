NAKON ŠTO JE ISPALA IZ SHOWA, IVANA KINDL PORUČILA: ‘Omalovažava se one koji ne štancaju hitove…’

View this post on Instagram

Gledajte reprizu @zvijezdepjevaju na drugom od 16:40h. Znam da su mnogi očekivali da ćemo izvesti 'Utjehu', moj najveći hit,ali to bi bio jednostavno preveliki zalogaj. Zato je Krešo odabrao 'Sve istine i laži.' Pjesma je prije godinu i pol postala radijski hit, bila je među 5 najslušanijih pjesama u Hrvatskoj,punih mjesec dana bila je na tronu ljestviceHR TOP 20 na Hr2, proglašena je hitom mjeseca. Važno mi je da se to zna jer iako je danas sve dostupno, glazba se kod nas definitivno više cijenila u vremenima 'nedostupnosti'. Nije bilo toliko kalkulacija,nisu se svakodnevno puštale isključivo hitčine već sve što je bilo dobro i kvalitetno.. radijski hitovi, veliki ili mali dolazili su do slušatelja. Danas radio više nije relevantan koliko je bio prije, internet je preuzeo sve. Zato mnoge predivne pjesme ne mogu doći do svekolikog slušateljstva i ostanu ispod radara. Zato se često omalovažaju oni koji ne štancaju hitove. To nije poanta bavljenja glazbom, hitovi su ionako za hititi, rekao bi Arsen 😊 Sveopća dostupnost učinila je to da su ljudi generalno postali nedostupni i nezainteresirani, nije li to ironično?😉 #humannature#kresoiivana#zvijezdepjevaju#tkopjevazlonemisli