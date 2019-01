NAKON SEKS SKANDALA OGLASIO SE I KARLEUŠIN SUPRUG: Napustila Srbiju da bi mu se pridružila, a on jasno rekao što misli o aferi

Nije dugo trebalo da se nakon svih aktera oglasi i suprug pjevačice koji je kratko rekao što misli o optužbama da ga supruga vara

Eksplicitne fotografije koje je, navodno, Jelena Karleuša slala nogometašu Ognjenu Vranješu obišle su internet, a drami se ne nadzire kraj.

Karleuša je, prema pisanju srpskih medija, danas napustila Srbiju te je otišla za Kinu gdje joj se nalazi suprug – Duško Tošić.

KARLEUŠA DOŽIVJELA SLOM ZBOG PORNO AFERE, PRIJETI VRANJEŠU: ‘Gnjido, ubij se, prvi muškarac će te silovati’

Nije dugo trebalo da se nakon svih aktera oglasi i suprug pjevačice koji je kratko rekao što misli o optužbama da ga supruga vara.

“Što da kažem. Bit ćemo još jači, a govna neka kenjaju”, rekao je Tošić za Kurir.

Ni Vranješ nije rekao sve što misli

I Vranješ je poslao Karleuši poruku preko Kurira, a nakon svega čini se kako je ova ljubavna drama tek na početku.

“Poštovani, odmah da kažem da bih ispao džentlmen i ne bih potezao ovakve stvari da nisam izložen torturi optužbama i prijetnjama mojoj obitelji od strane gospođe i gospodina Karleuša. S obzirom na to da su spremni na sve u obrani sebe i svoje obitelji ja sam spreman da kažem i dokažem istinu koja je sljedeća: Jelena i ja smo se upoznali preko Instagrama prije dvije godine kada je sve i počelo. Tamo smo i brojeve razmijenili i ušli u sve ovo. Za te dvije godine doživjeli smo i preživjeli sve i svašta, od zajedničkih putovanja, dolaženja kod mene u Atenu, viđanja na raznim mjestima, pa čak i kod nje kući… U svemu tome je bilo lijepih i manje lijepih stvari.

JELENA KARLEUŠA U SREDIŠTU PORNO AFERE: Srpski mediji objavili: ‘Imamo gole fotografije’

Presveta Jelena sada izigrava jaku ženu i bitnost, a preko prijatelja i poznanika moli i plače, što je karakteristično za gospođu kad joj nešto treba, da demantiram i ne iznosim njezin prljavi veš. Te shodno tome da utvrdimo: Ja nit sam fan, nit paćenik, nit psihopata kako ona želi da me predstavi. Prije će to biti ona, i to sam spreman da dokažem da za sve što kažem imam dokaze. Nisam nikoga niti jurio niti prisiljavao, sve je bilo dobrovoljno, uz obostrano zadovoljstvo. Prema tome gospodine Karleuša i gospođo Tošić krivce tražite među vama samima, ne kod mene. Kasno ste se sjetili patetike i spinovanja.

Meni je jako žao svoje obitelji koja je izložena svemu ovome ali ovo je jedini način da kažem istinu i time zaštitim sebe i obitelj daljnjih optužbi. S poštovanjem Ognjen Vranješ”, poručio je on.