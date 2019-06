NAKON SEDAM GODINA PONOVNO NA OKUPU: Spice Girls započele turneju u Dublinu, ali bez jedne članice

‘Spajsice’ su u veljači najavile da ponovno planiraju raditi zajedno, gotovo dva desetljeća nakon što su se bend raspao

Četiri od pet članica planetarno popularnog benda iz 90-ih “Spice Girls” krenulo je u petak navečer u irskom glavnom gradu Dublinu s dugo očekivanom turnejom na kojoj su se ponovno okupile. “Spice Girls”, kojima je nedostajala Posh Spice, Victoria Beckham, počele su prvi od 13 koncerata sa svojim hitom “Spice Up Your Life” i vatrometom, javila je Press Association. Emma Bunton, Geri Horner, Melanie Brown i Melanie Chisholm, ili Baby, Ginger, Scary and Sporty Spice, našle su se po prvi put zajedno na pozornici nakon sedam godina u dublinskom Croke Parku.

Moćni ženski band najavio je u veljači da planira ponovno raditi zajedno, gotovo dva desetljeća nakon što su se skupina raspala. “Spice Girls” postigle su vrhunac slave 1996. sa singlom “Wannabe” i nastavile sa serijom hitova poput “Who Do You Think Are”, “2 Become 1” i “Viva Forever”. Band je snimio i film “Spice World”. Članice skupine razišle su se 2000., ponovno se okupile za turneju Europom i Sjedinjenim Državama 2008. i imale posljednji zajednički nastup na otvorenju Olimpijskih igara u Londonu 2012.

Victoria Beckham ta im se oba puta bila pridružila.