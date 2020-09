NAKON RAZBIJENIH KOLJENA DORIS POKAZALA I RUKU U ZAVOJU: ‘Sve se može lomiti, ali frizura je postojana…’

View this post on Instagram

Ovaj petak na mom instagram tv-u ide nova epizoda #kuhinjababeeve u kojoj nas genijalni @pasquale_di_sale i @ferratumbank_hr vode kroz Sali 🥰😎💙 Između ostalog upoznat ćemo vas i s mističnim bićima "Peteročićima" koji žive na Saljskom polju, a kojima smo nas dvoje doletjeli uz malo čarolije 😉 Do tada gledajte, uživajte, punite dušu kadrovima i emocijama koje smo snimili u Kalima 💙 (posljednji video na mom insta tv-u) #kuhinjababeeve #hrvatskinačinživota #foodlover #traditionalfood #croatia #croatianwayoflife powered by @ferratumbank_hr