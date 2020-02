NAKON PUNIH ŠEST GODINA: Vlado Kalember končano otkrio zašto se razveo od Ane Rucner: ‘Bili smo u svemu odlični, ali…’

Kalember je otkrio da su njega i Anu razdvojile nepomirljive razlike

Glazbenik Vlado Kalember je 12 godina bio u braku s 30 godina mlađom Anom Rucner, a šuškalo se da su se razveli zbog preljuba. Glazbenik je u intervjuu za Dnevni avaz otkrio što je zaista dovelo do kraha braka u kojemu su dobili i sina Darijana. “Ana i ja imamo najljepšu stvar koja nam se dogodila, a to je dijete. Mi smo u svemu bili odlični, ali pojavilo se nekoliko različitosti, pa zašto te različitosti pretvarati u jednakost”, rekao je Kalember koji se od bivše supruge razveo prije šest godina.

‘Meni se od jedne veze uvijek dodavala još poneka’

Na pitanje što misli o današnjim brakovima, odgovara: “Živimo u vremenu kada se stvari ne popravljaju, već se samo bace, tako je i s brakom. To više nije tabu tema. Uvjeren sam da bi se svaki brak kad tad raspao, ali, jednostavno, rok trajanja mu je duži od životnog vijeka pa su ostali skupa do kraja života, a ne do kraja braka”.

Kalember je 80-ih bio poznat kao veliki zavodnik, a taj ga glas prati i danas. “To je zabluda i predrasuda. S kim god bih popio kavu, to bi svi prenijeli kao da je u pitanju bila veza. Meni se od jedne veze uvijek dodavala još poneka. Ako sam imao 22 veze, ispalo bi da sam ih imao 222! Bilo je to takvo doba. Dima jest bilo, ali ne i požara”, zaključio je Vlado koji je s bivšom suprugom Anom ostao u dobrim odnosima.

