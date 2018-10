NAKON PREKIDA S LUKOM RAJIĆEM, TINA VUKOV OPET LJUBI: Evo koji je sretnik osvojio srce mlade pjevačice

Pjevačica i Slavonac makedonskog podrijetla nedavno su zajedno viđeni u Rijeci na jednom modnom događaju

Tina Vukov nedavno je okončala svoju tajnu vezu s Lukom Rajićem, 25 godina starijim poduzetnikom, no izgleda da je već pronašla novu ljubav. Naime, zgodna pjevačica ljubi mladog glazbenika makedonskog podrijetla iz Požege, Bojana Aleksovskog, koji živi i radi u Rijeci, piše Dnevnik.hr. Kao i Tina, i Bojan se bavi glazbom pa je za pretpostaviti da ih je i to djelomično povezalo. Prije koji dan viđeni su na modnom događaju Extravagant Gala u Rijeci, no oboje su bili prilično diskretni pa nikome nije palo na pamet da je riječ o novoj romansi.

ZIGMANOVA REVIJA PRIVUKLA BROJNE POZNATE: Tina Vukov u trapericama, Ivana Paris u minici, a Mehun s visokim prorezom

SJEĆATE LI SE TINE VUKOV? Nakon vijesti da je u vezi s Lukom Rajićem pjevačica je nestala, evo kako danas izgleda

Šuška se i da se Tina planira vratiti u glazbene vode pa izgleda da joj, osim u ljubavi, ruže cvjetaju i u poslu.