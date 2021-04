Odvjetnica Biloš podsjetila je da je Severina ukazivala na ‘spregu koja postoji između utjecajnih ljudi u Gradu Zagrebu i onih koji mogu utjecati na ishod postupka’

Odvjetnica pjevačice Severine Kojić, Jasminka Biloš, za Index je komentirala tvrdnju njenog bivšeg partnera Milana Popovića u vezi USKOK-ove istrage Gzima Redžepija. On je, naime, za RTL kazao da je to “pokušaj majke da zastraši sve one koji su odgovorni u ovom predmetu za donošenje odluka u vezi toga što je najbolje za dijete i da ih tim zastrašivanjem dovede u situaciju da možda svoje mišljenje daju u njenu korist”.

“Ono što je za nas bila dvojba i što nije bila provjerena informacija, a to je radi li se o njihovu slučaju, sada više nije dvojba nakon njegove izjave za RTL. On je sam priznao da se radi o njegovu slučaju skrbništva, sam je priznao da je on taj prijatelj radi kojeg je gospodin Redžepi kontaktirao vještaka u postupku vještačenja. Milan Popović se stavio u ulogu branitelja gospodina Redžepija koji sam nije uopće htio dati nikakav iskaz u vezi bilo čega”, rekla je odvjetnica Biloš te je dodala kako je Severina iz medija saznala da se radi o njenom predmetu.

“Mi smo iz medija saznali da postoje pouzdane informacije da se radi o tom predmetu, Severina o tome nikad nije dobila službenu potvrdu ni obavijest od bilo kojih organa gonjenja. Naravno da je ostavila otvorenim da se radi o njenom slučaju”.

Severini je drago da je napokon došlo do istrage

Popović je, tvrdi odvjetnica, u izjavi za RTL “sam priznao da se radi o slučaju njihova skrbništva nad djetetom i postupku u kojem oni sudjeluju” te je “sam priznao da je on prijatelj radi kojeg je Redžepi stupio u kontakt s vještakom”.

“USKOK vodi postupak, ne vodi ga Severina. Popović u cijeloj priči nije uočio da zahtjev za provođenje istrage nije podnijela Severina, nego USKOK. Prema tome, ne može Severina nikoga plašiti”, istaknula je odvjetnica Biloš.

Kazala je kako bi “oni bili najsretniji da se takve stvari ne događaju i da postupak ide po zakonu onako kako treba ići”. Također, podsjetila je da je Severina ukazivala na “spregu koja postoji između utjecajnih ljudi u Gradu Zagrebu i onih koji mogu utjecati na ishod postupka”.

“Severini je drago da se takve stvari počinju istraživati i nada se da će se potpuna istina istražiti do kraja i da će se utvrditi tko je sve u tu priču uključen. Mislim da su ove stvari koje se događaju vrlo važne za cijeli postupak i da njih ne možemo zanemariti i izdvojiti izvan cjelokupnosti odluke koja se donosi u tom postupku”, rekla je odvjetnica Biloš.

Popović brani Redžepija

Podsjetimo, USKOK istražuje gradskog zastupnika i bliskog prijatelja pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, Redžepija, zbog sumnje na pokušaj utjecaja na vještaka kako bi Popović dobio skrbništvo nad sinom kojeg ima sa Severinom.

“S druge strane, znači li to da nitko ne smije reći: ‘Ej, moj prijatelj je jako dobar otac’. Zato što u ovom što sam pročitao piše da, aludirajući time na to da ovaj vještak treba napisati određeni nalaz. Pa majku mu… Znači on ne smije reći svoje mišljenje da sam ja, kao njegov prijatelj, dobar otac samo zato da ne ispadne da on time čini kazneno djelo. Ma suludo”, komentirao je cijeli slučaj Popović za RTL.

Devetogodišnji Aleksandar od studenoga 2019. godine živi s Popovićem, shodno privremenoj mjeri koju je donijela sutkinja Tea Golub, a Severina ima pravo viđanja svog sina određenim danima, blagdanima i praznicima. Također, ona mora Popoviću plaćati alimentaciju.