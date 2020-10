NAKON MESNIH DELICIJA GOSTE JE IZNENADILA KOKTELIMA: Simpatična Jelena osvojila visokih 38 bodova: ‘Kombinacija okusa je bila odlična…’

Jelena je za predjelo poslužila carpaccio od boškarina, za glavno jelo biftek od boškarina s domaćim pljukancima, a za desert semifreddo

U utorak navečer u showu “Večera za 5 na selu” gosti su se ugodno družili, ali i dobro počastili kod domaćice Jelene, koja je za svoj trud pritom bila i prikladno nagrađena visokim ocjenama Simpatična Jelena goste je dočekala u apartmanima u Šilu, gdje ih je ponudila šampanjcem za početak svečane večere.

Za predjelo – carpaccio

Nakon ljubazne dobrodošlice gosti su se smjestili za stol, a domaćica im je poslužila predjelo – carpaccio od boškarina. „Predjelo je bilo estetski primamljivo pa sam probala. Kombinacija okusa je bila odlična!“ komentirala je Jana koja je rekla kako će na večeri probati sve, čak i ako nešto inače ne jede. Oduševljenje s predjelom dijelili su i ostali natjecatelji, pogotovo Ivan: „Toliko mi se sviđa da bi još jednu porciju pojeo, baš je dobro predjelo!“

GUŽVA ZA STOLOM I DLAKA U TANJURU ZASJENILI SU UKUSNA JELA: ‘Ja sam najgore prošao zato što nisam ručao zbog ove večere’

Semifreddo je sve oborio s nogu

Za glavno jelo bio je poslužen biftek od boškarina s domaćim pljukancima, a mnogi su prvi put probali meso tog istarskog goveda. „Prvi put jedem biftek od boškarina i drago mi je da sam ga probao, jako je fino i jesti ću to češće“, priznao je Ivan, a Mirjana se složila s njim: „Nisam do sad to jela, ali je kombinacija izvanredna!“

Šećer na kraju večere bio je desert – semifreddo od suhih smokava, što je ponovno zadovoljilo sva iskusna nepca. „Super je to što je servirala manju porciju jer je glavno jelo bilo obilno i kalorično pa je semifreddo bio doziran u odličnom omjeru i lijepo prezentiran“, pohvalio je profesionalni kuhar Bojan.

IRENA JE ŠARMIRALA VEGANE I VEGETARIJANCE: Izvukla ih je na plesni podij i pobijedila; ‘Atmosfera je bila užarena’

Kokteli za kraj

Kao iznenađenje večeri Jelena je goste smjestila na lounge terasu te im pripremila voćne koktele, a gosti su bili oduševljeni njezinim potezom. „Iznenadila nas je s koktelima koji su bili ukusni, Jelena je bila opuštena, a atmosfera super“, komentirao je zadovoljno Bojan koji je domaćicu na ocjenjivanju nagradio desetkom: „Jako se potrudila oko hrane i atmosfere, vrlo ugodna večer i ne bi bilo pošteno da sam joj dao manju ocjenu.“

Desetku je dobila i od Mirjane kojoj je sve bilo savršeno, dok je on Ivana i Jane dobila također visoke devetke. Tako je Jelena za svoju večeru ukupno zaradila 38 bodova i tako zauzela prvo mjesto. Sutra kuha Ivan, a može li on nadmašiti Jeleninu uspješnu večeru – pogledajte u srijedu u 20 sati na RTL-u!