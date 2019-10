NAKON ISCRPLJUJUĆEG TRENINGA USLIJEDILO JE PRVO VAGANJE: Pogledajte rezultate; neki od njih su zaista impresivni

‘Prve izgubljene kilograme posvećujem svojoj djeci’, rekao je Nenad koji je izgubio 3,8 % tjelesne mase, odnosno 6,8 kilograma

Nakon što su u sinoćnjoj epizodi showa “Život na vagi” treneri odlučili tko pripada kojem timu, a kandidati odradili i prvi izazov u kojem je pobijedio crveni tim, stiglo je i jutro nakon, a sve je zanimalo što ih čeka. Kandidati su morali odraditi posljednji trening prije vaganja, a jedni drugima bili su podrška i motivacija. ”Ovo je prvo pravo probijanje granica i sve smo do sada radili da bismo ih pripremili za današnji trening”, rekao je trener Edo. Ni Maja nije bila blaga prema svojem plavom timu, a od milja ih je nazvala Štrumpfovima.

Prvo vaganje

Nenad je u jednom trenutku treninga stao jer je mislio da će se srušiti, no Edo mu je objasnio da sve kandidate nešto boli. ”Onaj tko neće prihvatiti da mora dati sve od sebe u što kraćem roku, vrlo brzo će otići iz showa”, pokušao mu je objasniti Edo pa je Nenad zapeo koliko je mogao, no na kraju je završio na liječničkom pregledu jer je bio malaksao i boljela su ga leđa. Edo je pohvalio najtežeg kandidata, Ivana Jakubovskog, i rekao mu da svima može biti inspiracija jer je prošao sve prepreke na treningu. ”Bilo je teško, ali kako nam je Baro rekao, i to će proći. I prošlo je!”, zaključio je Ivan J., koji je u treningu izgubio čak 2400 kalorija.

Došlo je vrijeme za prvo vaganje na kraju prvog ciklusa, a Marijana je objasnila pravila. ”Tim koji na vagi izgubi manji postotak tjelesne mase, ide na eliminaciju. To znači da tim koji je izgubio na vaganju mora izbaciti nekoga iz svoje grupe. Kandidat kojemu vaga pokaže da je dobio preko dva kilograma, automatski nas napušta. O vašem ostanku u showu može odlučivati žuta linija. Svi koji se nađu ispod nje, u milosti su svoga tima. Tko se nađe ispod crvene linije na kraju vaganja, automatski je isključen, a i danas će crvena linija odlučiti tko napušta show”, objasnila je pravila Marijana te dodala da u posljednje dvije sezone nitko nije otišao kući na prvom vaganju.

Mirna i Ana nisu bile zadovoljne

Budući da je crveni tim osvojio dva kilograma prednosti na vaganju, voditeljica ih je pitala hoće li iskoristiti svoju nagradu, no odlučili su ne iskoristiti je odmah. Led na vagi probio je Marino, koji je u show ušao sa 167,1 kilograma, a nakon prvog ciklusa vaga je pokazala 163,2, odnosno 3,9 kilograma manje i 2,3% manje tjelesne mase. Sljedeća je bila Mirna, koja je priznala da je bila bolesna cijeli tjedan, ali je trenera tražila dodatni trening i nervozna je stala na vagu. Mirna je u show ušla sa 135,1 kilogram, a skinula je 3,4 kile pa tako sad ima 131,7, a izgubila je 2,5% tjelesne mase. ”Moram dati više od sebe, ne mogu sebe iznevjeriti, ali ni tim”, nezadovoljna je bila Mirna dodajući da nije dobro spavala jer je Julija hrkala.

Nenad je u show ušao sa 181,3 kilograma, a nakon prvog ciklusa ima 174,5 odnosno 6,8 kilograma manje, što je 3,8% manje tjelesne mase. ”Prve izgubljene kilograme posvećujem svojoj djeci”, rekao je Nenad te se rasplakao od sreće. Ana je u show ušla sa 139,9 kilograma, a skinula je 2,9 kilograma pa sada ima 137, što je 2,1% tjelesne mase manje. Ana nije bila zadovoljna rezultatom, no Edo joj je rekao da ne smije tako nastaviti jer je poanta da postane zadovoljna sama sa sobom. Danijela je imala 112,6 kilograma kada je ušla u show, a prije no što je stala na vagu rekla je da ju je sram i da se manje znojila od ostalih, no vaga je pokazala 110,2 kilograma, znači da je skinula 2,4 kile, odnosno 2,1% tjelesne mase.

Roko skinuo 7 kilograma

Roko je bio sljedeći na vagi. U show je ušao težak 169,1 kilogram, a nakon prvog ciklusa vaga mu je pokazala 162,1 kilogram pa je tako skinuo čak 7 kilograma, odnosno 4,1% tjelesne mase. Julija je u emisiju ušla sa 135 kilograma, a mnogi su rekli da se Julija ne trudi maksimalno te da često ne želi saslušati savjete ostalih. Vaga je pokazala da Julija sada ima 132,2 kilograma, odnosno skinula je 2,1% tjelesne mase. Najteži kandidat, Ivan Jakubovski stao je na vagu. U show je ušao sa 241,9 kilograma, a prvo vaganje pokazalo je da je Ivan skinuo 6,6 kilograma, pa tako sada ima 235,3 kilograma, što je 2,7% tjelesne mase.

Nisu svi briljirali

Nakon vaganja crvenog tima najlošiji rezultat su imale Danijela, Ana i Julija, ali još se plavi tim trebao izvagati. Na vagu je stala Marijana zvana Maca, koja je u show ušla sa 125,9 kilograma, a skinula je 3,2 kilograma pa tako nakon prvog vaganja ima 122,7, tj. 2,5% manje tjelesne mase. Vladimir je u show ušao sa 180,6 kilograma, a vaga je nakon prvog vaganja pokazala 175,9 kilograma. Vlado je tako izgubio 4,7 kilograma, odnosno 2,6% tjelesne mase. Sara je imala 137,7 kilograma, a nakon prvog ciklusa smršavjela je 2,8 kilograma pa sada ima 134,9 kilograma, i 2% manje tjelesne mase.

Nea je oduševljena rezultatom

Lidija je u show ušla sa 118,1 kilograma, a prvo vaganje nakon ciklusa pokazalo je da sad ima 113,2 kilograma. Skinula je 4,9 kila ili 4,1% tjelesne mase, a gubitak kila posvetila je svom pokojnom suprugu. Ivan Filipović bio je sljedeći na vagi, a u show je ušao sa 183,8 kilograma. Profa, kako ga od milja zovu kandidati, nadao se doći do 180 kila, a kad je vaga pokazala da je izgubio 5,2 kile i sada ima 178,6, te 2,8% tjelesne mase manje, njegovoj sreći nije bilo kraja. Nea je imala 144 kilograma kada je stigla u emisiju, a prvi ciklus doveo ju je do 140,5 kila. ”Oduševljena sam jer sam uspjela napraviti nešto što nisam uspjela nekoliko godina”, priznala je Nea, koja je izgubila 2,4 % tjelesne mase.

Držislav je u show stigao sa 190,8 kilograma, a prije vaganja otkrio koje je promjene počeo primjećivati na sebi otkako je u emisiji. ”Sada se uspijem dići s poda, uspijem i potrčati, vježbam sat vremena, što mi je u zadnjih 25 godina bilo neshvatljivo”, rekao je Držislav, a vaga je pokazala da je izgubio 5,9 kilograma i sada ima 184,9 kilograma i 3,1% tjelesne mase manje.

Zadnji je na vagu stao Alen, a koliko kilograma je on skinuo te hoće li netko napustiti show već nakon prvog ciklusa, gledatelji će doznati sutra od 20 sati.