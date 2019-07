NAKON DESET GODINA BRAKA RAZVODE SE IVANA PARIS I DINO BUBIČIĆ: ‘Nismo uspjeli, nikoga neću voljeti kao njega’

Ivana i Dino zaljubili su se u popularnom realityju ‘Farma’

Bivša Miss Universe Hrvatske Ivana Paris i bivši Mister Hrvatske Dino Bubičić razvode se nakon skoro deset godina braka. “Nismo uspjeli kao ljubavni par, ali vjerujem i sigurna sam da ćemo uspjeti kao roditelji. Jer nam je sreća djece, i njemu i meni, na prvom mjestu”, rekla je Ivana za Dnevnik.hr. Najpoznatiji hrvatski reality par u braku je dobio dvoje djece, devetogodišnjeg Leonida i troipolgodišnjeg Noela.

Papire za razvod predali su prije mjesec dana. “Bilo je svakakvih planova i da idemo van živjeti, ali na kraju to nije zaživjelo, ja se ne mogu maknuti iz ove Lijepe Naše. Svakodnevne stvari, jednostavno smo počeli gledati drugačije na sve, apsolutno sve i vidjeli da nema smisla. Nema smisla gurati negdje gdje ne ide”, objasnila je misica.

Ostali u dobrim odnosima

Dino je početkom godine napustio zajednički stan u Rijeci, a Ivana se, kako kaže, ponovno učiti biti sama. Unatoč svemu, ostali su u dobrim odnosima. “Ako su Leonid ili Noel sa mnom, a hoće tati ili zvati tatu, mogu kad god hoće. Jesmo sudski kao što se mora, ali dajemo njima na odabir. S Leonidom smo pričali, njemu je već skoro 9, koliko se s njime da, ali Noelić je još mali… Voljeti nekog kao što sam voljela njega i kao što ću njega voljeti čitav život na neki način, ne vjerujem da ću moći ikoga. On je otac moje djece i koliko god on sad u ljubavnom smislu bio daleko od mene, on je uvijek čovjek koji će biti na prvom mjestu ovdje, da se ne lažemo”, ispričala je Ivana za IN magazin. Bivša misica danas radi kao menadžerica u dentalno-estetskom centru u Opatiji i povremeno nosi revije.

Ivana i Dino zaljubili su se u showu “Farma”, a u bračnu luku uplovili su 5. studenog 2010. godine.

