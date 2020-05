NAKON BOJKOTA NA JEDNOM RADIJU OGLASIO SE CETINSKI: ‘Da vidimo tko je sve na platnom spisku Svjetskih krojača istine’

Objavio je poveznicu na vijest o prestanku emitiranja i zamolio da svi slijede primjer dotičnoga radija

Nakon što je koprivnički Radio Drava objavio da više neće emitirati pjesme Tonyja Cetinskog, pjevač je cijelu stvar komentirao na svojemu Facebook profilu. Objavio je poveznicu na vijest o prestanku emitiranja i zamolio da svi slijede primjer dotičnoga radija kako bi se vidjelo “tko je na platnom spisku svjetskih krojača istine”.

EKIPA SE SPRDA NA RAČUN ‘TONIJA CJEPINSKOG’: ‘Ovo je pjevač nakon jednog cjepiva 1996. u WC-u’

‘Da nije tužno, bilo bi smiješno’

“Eto nam DEMOKRACIJE!! Ne smiješ se zalagati ni za to da ljudi biraju šta će sa svojim tijelom raditi više, da i to ne pokušaju zaokrenuti naopako. Unatoč činjenici da sam u svom izlaganju neki dan jasno apostrofirao neka se cijepi i čipira tko želi, ali da nisam za PRISILNO CIJEPLJENJE I ČIPIRANJE LJUDI!!!!”, započeo je pjevač u novome statusu.

“Da nije tužno, bilo bi smiješno. Molim da sada slijede svi njihov primjer pa da vidimo tko je sve na platnom spisku Svijetskih krojača istine!!! BILO JE ZA OČEKIVATI, ALI NE BRINITE! Ovo me samo još više motivira da ostanem ustrajan u borbi za slobodu odabira. Do slijedećeg live javljanja pusa svima i nema predaje. IDEMO DO KRAJA”, zaključio je Cetinski.