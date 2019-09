NAKON 22 GODINE: Svjedok tragične smrti princeze Diane konačno progovorio o kobnoj noći: ‘Rekli su mi da šutim’

Vijetnamac Van Thanh je sada priznao da je on okrznuo svojim Fiatom automobil u kojemu se vozila Diana, a za to postoji i dokaz – ogrebotina bijele boje

Princeza Diana tragično je stradala u automobilskoj nesreći prije 22 godine, a o njezinoj smrti i danas kruže razne teorije. Sada se o kobnoj noći oglasio i vozač koji je okrznuo Dianin automobil prije nego li je ona u njemu izgubila život. Vijetnamac Le Van Thanh medijima je otkrio da mu je francuska policija rekla da ne govori o nesreći u tunelu. Naime, britanske vlasti su ga pozvale u London kako bi ga ispitali što je vidio u tunelu, no policija ga je upozorila da ne govori o onome što je vidio. Van Thanh je sada priznao da je on okrznuo svojim Fiatom automobil u kojemu se vozila Diana, a za to postoji i dokaz. Riječ je o ogrebotini bijele boje koja je pronađena na Dianinu Mercedesu, prenosi Mirror.

MEGHAN PRVI PUT POKAZALA KAKO IZGLEDA ODJEĆA KOJU JE DIZAJNIRALA: Usporedili ju s pokojnom princezom Dianom

Bojao se da će ga osumnjičiti

Van Thanh je odbijao doći u Veliku Britaniju i surađivati s vlastima jer se bojao da će ga osumnjičiti da je namjerno okrznuo Dianin automobil i izazvao nesreću. Zbog toga je odmah sljedeći dan nakon što je Diana preminula prebojao svoj automobil kako se ne bi vidjela ogrebotina. Francuska policija poručila mu je da ne dolazi u Veliku Britaniju jer bi ga mogli optužiti da je imao prste u nesreći. I nakon ovog priznanja Van Thanh ne dopušta da ga Scotland Yard službeno ispita pa je za pretpostaviti da će Dianina smrti i dalje ostati obavijena velom tajne.

OTKRIVENO U NOVOJ KNJIZI: Ovo su bile prve riječi koje je Diana uputila Charlesu nakon razvoda