NAKON 12 GODINA PROGOVORILA BIVŠA LJUBAVNICA TIGERA WOODSA: ‘Ispriku dugujem samo jednoj osobi…’

Rachel Uchitel, bivša ljubavnica Tigera Woodsa, poznata po tome što je bila upletena u seks skandal 2009. godine, nedavno je u jednom intervjuu progovorila o njihovoj aferi, a sada je objasnila zašto smatra da nakon svega “samo jednoj osobi” duguje ispriku. “Posljednjih deset godina mediji su ružno pisali o meni, a javnost je bila bijesna na mene i osjećala sam da očekuju ispriku”, rekla je Uchitel za People te dodala da joj je žao ako je nekoga razljutila ili povrijedila.

“Želim da javnost shvati da nikome ne dugujem ispriku jer nisam nikoga osobno povrijedila i ti ljudi mene ni ne poznaju”, kazala je dodajući da osjeća da duguje ispriku samo jednoj osobi. No, nije pojasnila misli li na Tigera Woodsa ili na njegovu bivšu suprugu Elin Nordegren.

‘Tiger’ on @hbomax features Rachel Uchitel and we spoke EXCLUSIVELY with her about the scandal that made international headlines, she says “I Am Sorry” 📺 @NBCLX @NECN @MonicaNBCBoston #tigerwoods pic.twitter.com/NQHz09Hn2C

Nakon desetaka optužbi žena koje tvrde da su imale aferu s tada oženjenim Woodsom, on i Nordegren razveli su se, a njegova je karijera patila cijelo desetljeće. Igrač golfa izborio se za povratak te odnio pobjedu na Masters turniru 2019. godine. “Krenuo je dalje. Morao je osvojiti hrpu toga, morao se vratiti”, kazala je Uchitel.

Uchitel je svoju stranu priče podijelila i u dokumentarnom filmu o Woodsu na HBO-u pod nazivom Tiger.

“He’s moved on, he got to win a bunch of things. He got to have a come back, let me have a come back. Let me be my own person, let me have another story” – Rachel Uchitel 📺 @NECN #RealiTeaWithDerekZ @RachelUchitel #tigerwoods pic.twitter.com/fuLsdTEmUE

— Derek Zagami (@derekzagami) January 13, 2021